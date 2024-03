Lollapalloza 2023 terá transporte público 24h pela primeira vez

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O festival Lollapalooza Brasil, que acontece entre os dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, terá transporte público funcionando 24 horas pela primeira vez. A ação foi feita após uma parceria com a CCR (ViaMobilidade linhas 8 e 9), CPTM e Metrô de São Paulo.

Com uma estimativa de público de 100.000 pessoas por dia, sempre foi um caos chegar e sair do evento, devido a quantidade de pessoas circulando ao mesmo tempo. Os trens terão serviço 24h, inclusive na Estação Autódromo, desta forma, o público não precisará mais correr para chegar até a estação antes de seu fechamento. Todas as linhas de metrô e trens funcionarão 24 horas para desembarque, facilitando a integração.

Também haverá duas opções de ônibus. O Lolla Express, serviço de ônibus urbano comum, oferecerá quatro pontos de embarque na cidade, com desembarque na Rua José Carlos Pace, em frente ao Portão A, um dos acessos principais do público ao festival. Já o Lolla Transfer, transporte oficial em ônibus executivo, deixará os fãs dentro do Autódromo, onde acontece o evento. A saída acontece em 3 pontos em SP, com partidas com horário marcado entre 10h e 16h, e três opções de horário de retorno. Vale ressaltar que este é o único Transfer Oficial do LollaBR.

Os organizadores disseram ainda que as ruas no entorno do Autódromo estarão bloqueadas para entrada de veículos não identificados, incluindo carros de aplicativo e táxis.

Confira abaixo mais detalhes da operação planejada para o festival:

ViaMobilidade – Linhas 8 e 9 (Trem)

Estação Autódromo aberta 24h nos dias do evento

Demais estações das Linhas 4, 5, 8 e 9 abertas para desembarque e integrações 24h nos dias do evento

Trem Expresso

Ponto de encontro: Estação Pinheiros;

Ofertas de horários:

Sexta-feira: 1 partida a cada hora entre 10h30-16h;

Sábado e Domingo: 1 partida a cada meia hora entre 10h30-16h;

Retorno: FastPass das 0h às 2h, 1 trem a cada 5 minutos intercalando as estações Osasco e Pinheiros;

Tempo previsto de viagem: 30 minutos;

Preço ida e volta: R$ 30,00;

Venda antecipada em passaporte.viamobilidade.com.br.

CPTM

Operação 24h nos 3 dias de evento;

Entre 4h e 24h a operação acontece normalmente;

Entre 24h e 4h todas as estações abertas apenas para desembarque.

Metrô

Operação 24 horas nos 3 dias de evento.

Entre 24h e 04h40, estações abertas apenas para desembarque de passageiros.

Lolla Express

Pontos de Embarque:

Barra Funda (Rua Aloysio Biondi s/n – Barra Funda) – Tempo de percurso: 60 minutos;

Al. Casa Branca x Pça Alexandre de Gusmão (próximo à Av. Paulista) – Tempo de percurso: 40 minutos;

Méqui Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 – Jardim Fonte do Morumbi) – Tempo de percurso: 30 minutos;

Conceição (Avenida Engº. Armando de Arruda Pereira, 919) – Tempo de percurso: 40 minutos.

Saídas a cada 20 minutos.

Partidas entre 9h00 e 16h00.

Valores entre R,00 e R,00, a depender do ponto de partida.

Vendas em lollaexpress.com.br

Lolla Transfer

Pontos de Embarque:

Hotel Hilton São Paulo Morumbi

Hotel Transamérica Higienópolis

Hotel E-Suites Congonhas

Partidas entre 10h00 e 16h00;

Retorno com 3 opções de horário;

Valor: R$ 130,00 (ida e volta).