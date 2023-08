Joss Stone é a nova atração do The Town e substituirá Liam Payne

Os organizadores do The Town anunciaram a cantora Joss Stone como nova atração do palco Skyline, no dia 7 de setembro, no lugar do cantor Liam Payne, que cancelou sua apresentação devido a uma grave infecção renal.

Joss Stone tocou no Rock in Rio há 12 anos, evento produzido pelos mesmos organizadores do The Town. Ela também estava agendada para cantar na edição do Rock in Rio do ano passado, no entanto, a apresentação foi cancelada. A cantora já se apresentou no Brasil no início deste ano, com apresentações em várias capitais. Agora, ela volta com tudo para o The Town.

Aos 36 anos e com uma longa carreira consolidada, Joss Stone conta com sete álbuns de estúdio em sua discografia, vendendo mais de 14 milhões de álbuns em todo o mundo. Seus três primeiros trabalhos, The Soul Sessions, Mind, Body & Soul e Introducing Joss Stone somam juntos um disco de platina e dois discos de ouro nos Estados Unidos, enquanto no Reino Unido os dois primeiros superaram 2 milhões de cópias.

No palco do The Town, a artista britânica fará uma apresentação que contará com seus principais hits, como Right To Be Wrong, Super Duper Love e Free Me.

Os ingressos para três dos cinco dias do festival The Town já estão esgotados. Ainda há ingressos para o dia 2 de setembro e também para o dia 7 de setembro, justamente a data do show de Joss Stone.