Herbert Vianna, dos Paralamas do Sucesso, tem alta hospitalar

O cantor e compositor Herbert Vianna, de 62 anos, vocalista dos Paralamas do Sucesso, teve alta nesta quarta-feira, 5, do hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde 28 de junho com um quadro de pneumonia bacteriana.

Devido à internação do músico, o grupo precisou cancelar duas apresentações que aconteceriam em Teresina (PI) e Juiz de Fora (MG), em 7 e 8 de junho. A banda tem show previsto para o dia 14 de julho, no Teatro Guaíra, em Curitiba, e 15, no Festival de Inverno, no Rio de Janeiro.

Segundo um comunicado do hospital, o músico recebeu terapia antibiótica venosa, fisioterapia respiratória e suporte de oxigenioterapia.

