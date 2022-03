GrandPa Elliott, icônico músico de rua de Nova Orleans, morre aos 77 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

GrandPa Elliott, um dos mais conhecidos músicos de rua de Nova Orleans, nos Estados Unidos, morreu nesta terça-feira, 8, aos 77 anos. A informação foi confirmada por seu filho, no Facebook. Ele estava internado há mais de um mês devido a uma infecção de pele que se espalhou para a corrente sanguínea.

Elliot Small, seu nome de batismo, era uma figura frequente nas ruas do French Quarter, onde se apresentava há mais de 50 anos, sempre vestido em seu macacão azul, camisa vermelha e chapéu. Embora fosse cego, ele sempre marcava presença nas ruas e era conhecido por suas interpretações de blues e dono de uma voz encorpada e muito afinada.

Nascido em Nova Orleans em 10 de julho de 1944, GrandPa Elliott passou a maior parte da vida na cidade. Aprendeu a tocar gaita quando ainda era jovem, marcou território na esquina das ruas Toulouse e Royal e nunca mais saiu de lá. Em 2008 um vídeo feito pelo projeto Playing For Change, (do produtor Mark Jonson), que registrou diversos músicos de rua pelo mundo, viralizou ao mostrar Elliott interpretando uma versão de Stand By Me.

Graças ao vídeo, GrandPa passou a excursionar pelo mundo com a banda Playing For Change, abrindo shows para Robert Plant e participando de programas de TV como The Tonight Show e The Colbert Report. O artista também chegou a se apresentar no Brasil em diversas ocasiões, como em 2011 no festival SWU, em Paulínia (SP) e no Festival de Música Latina de Paraty (RJ). Em 2014 retornou ao Brasil para tocar na Ópera de Arame, em Curitiba. Ele também fez concorridas apresentações em 2011, 2015 e 2018 no Bourbon Street, em São Paulo.