Festival Mita anuncia lineup com Jorge Ben Jor, Lana Del Rey e Mars Volta

O Festival Mita, que chega neste ano em sua segunda edição, divulgou nesta segunda-feira, 30, a programação completa das atrações. Assim como no ano passado, o evento ocorrerá no Rio de Janeiro e em São Paulo com o mesmo lineup.

Entre os destaques estão as cantoras Lana Del Rey e Florence Welch, além das bandas Lume, Haim e The Mars Volta. Das atrações brasileiras, os destaques são Jorge Ben Jor, Planet Hemp, Gilsons e o retorno da banda NX Zero. O maestro e arranjador brasileiro Arthur Verocai também estará na programação como convidado especial do grupo canadense BadBadNotGood.

Os ingressos do festival começarão a ser vendidos no dia 1 de fevereiro a partir das 12h no site oficial e nos pontos de venda.

Confira a programação completa:

Rio de Janeiro – 27 de maio

Lana del Rey

Flume

Jorge Ben Jor

BadBadNotGood convida Arthur Verocai

Jehnny Beth

Planet Hemp convida Tropkillaz

Gilsons

Larinhx convida MC Carol

Slipmamy & Ebony

Rio de Janeiro – 28 de maio

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

NX Zero

Scracho convida Baia

Sabrina Carpenter

Carol Biazin

Jean Tassy & Yago Oproprio

São Paulo – 03 de junho

Lana del Rey

Flume

Natiruts

Badbadnotgood

Jehnny Beth

Duda Beat

Djonga convida BK

Àvuà & Rodrigo Alarcon

São Paulo – 04 de junho

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

Capital Inicial

NX Zero

Sabrina Carpenter

Don L convida Tasha & Tracie

Far from Alaska convida Supercombo