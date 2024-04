Fafá de Belém dispara contra o Rock in Rio: “Da porta para fora”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Fafá de Belém usou as redes sociais para questionar a falta de artistas da Região Norte no Dia Brasil do Rock in Rio. Os organizadores do festival revelaram na segunda-feira, 29, que o penúltimo dia do evento — marcado para sábado, 21 de setembro — será dedicado aos ritmos nacionais e contará com uma programação exclusivamente nacional.

“A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país?”, desabafou a cantora, que em seguida cobrou a presença de nomes como Dona Onete, Gaby Amarantos e Joelma na programação do festival. “O Norte será sempre visto como peça decorativa de festas da elite? É muito triste sentir na pele a força da realidade batendo na nossa cara. O maior festival de música do país tem um Dia Brasil e nos coloca da porta para fora”, afirmou.

Fafá de Belém também se incomodou com a ausência de ritmos do Norte entre os estilos musicais homenageados pelo Rock in Rio. “Onde está o carimbó, o siriá, o boi-bumbá, o Caprichoso, o Garantido, Manoel Cordeiro, Felipe Cordeiro, Joelma Klaudia, Gangue do Eletro, aparelhagens (Carabao, Crocodilo, Tupinambá), Nilson Chaves, Arthur Nogueira, Suraras do Tapajós, Kaê Guajajara, as guitarradas do Pará, o tecnobrega, artistas indígenas, e tantos outros que levam a cultura do Norte no seu sangue e na sua vida?”, indagou. “Mais uma vez nos provam que o Norte continua sendo um artigo folclórico usado como e quando querem, pra uma imagem cool. Pertencimento é muito diferente do uso por conveniência. Nós aprendemos isso a duras penas, e exigimos respeito!”, finalizou a paraense. Confira a publicação na íntegra:

Continua após a publicidade

Celebridades nortistas ecoaram a fala da cantora nos comentários da postagem. Uma delas foi Joelma, citada por Fafá de Belém na publicação: “Não vão nos apagar. O Norte também faz parte da cultura brasileira”, escreveu. “Fizemos um trabalho tão bonito de levar a Amazônia pro Rock in Rio em 2022, na NAVE, com artistas não só do Pará, de todos os estados da região Norte. Não entendo como ainda repetem essa exclusão da música do Norte como se não fôssemos música brasileira. É muito triste”, comentou a cantora Aíla. Presente nas edições de 2019 e 2022 do festival, o palco NAVE apresentava uma programação composta totalmente por nomes da Região Norte do país.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial