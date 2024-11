Esquenta Oasis no Brasil: o que esperar do show dos irmãos Gallagher

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Quando os irmãos Gallagher anunciaram que fizeram as pazes e o Oasis retornaria aos palcos com uma série de shows no Reino Unido, começando em 4 de julho de 2025, em Cardiff, no País de Gales, imediatamente os fãs começaram a especular como seriam as apresentações. Nas bolsas de apostas há quem acredite que os irmãos brigões irão se separar antes mesmo do primeiro show. Outros acham que agora é para valer e que a dupla irá cumprir a extensa agenda de shows pelo mundo, inclusive com shows no Brasil, em novembro de 2025. Os detalhes da nova turnê, no entanto, continuam em segredo, mas reunimos a seguir todas as informações já divulgadas sobre os shows para adiantar como serão as apresentações que os brasileiros verão no ano que vem.

Canções inéditas:

Todas as peças de divulgação da turnê focaram até o momento nas canções clássicas da banda, mas os irmãos já afirmaram que estão trabalhando em novas músicas e até em um novo álbum. Noel disse ter “álbuns inteiros novos em produção” (sim, no plural). Um fã perguntou para Liam sobre o novo álbum e ele respondeu: “Novembro”. A ver.

Banda:

Segundo relatos de pessoas próximas aos irmãos, o guitarrista e um dos fundadores do Oasis, Paul ‘Bonehead” Arthurs, já teria sido convidado por Liam para retornar. Bonehead participou da turnê solo de Liam. O músico, no entanto, não se dá muito bem com o irmão mais velho, Noel. É provável também que o guitarrista Gem Archer e o baterista Alan White também retornem. Mas nenhum deles foi confirmado ainda.

Provável repertório:

Há grandes chances de boa parte do repertório contar com canções dos dois principais álbuns do grupo, Definitley Maybe (que completou 30 anos em agosto) e (What’s The Story) Morning Glory. Que são, aliás, as músicas que a maioria dos fãs querem ouvir. Porém, como integrantes que acompanharam os dois irmãos em suas carreiras solos sejam incorporados a banda, talvez eles decidam incluir canções de seus próprios repertórios.

Último setlist da banda

O último show completo do Oasis aconteceu em agosto de 2009. Relembre como foi:

Rock ‘n’ Roll Star

Lyla

The Shock of the Lightning

Cigarettes & Alcohol

Roll With It

Waiting for the Rapture

The Masterplan

Songbird

Slide Away

Morning Glory

My Big Mouth

Half the World Away

I’m Outta Time

Wonderwall

Supersonic

Live Forever

Bis

Bis Don’t Look Back in Anger (Acoustic)

Champagne Supernova

I Am the Walrus (The Beatles cover)

Banda de abertura

Algumas reportagens apontaram o show do músico Richard Ashcroft, ex-vocalista da banda The Verve, como show de abertura no Reino Unido. Nos outros países, inclusive no Brasil, a banda de abertura não foi anunciada.

Datas de todos os shows anunciados até o momento:

JULHO DE 2025

Sex 4 jul – Principality Stadium, Cardiff, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 5 jul – Principality Stadium, Cardiff, Reino Unido (ESGOTADO)

Sex 11 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 12 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Qua 16 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 19 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Dom 20 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Sex 25 jul – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 26 jul – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Qua 30 jul – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

AGOSTO DE 2025

Sáb 2 ago – Estádio de Wembley, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Dom 3 ago – Estádio de Wembley, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Sex 8 ago – Estádio Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 9 ago – Estádio Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo, Reino Unido (ESGOTADO)

Ter 12 ago – Estádio Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 16 ago – Croke Park, Dublin, IE (ESGOTADO)

Dom 17 ago – Croke Park, Dublin, IE (ESGOTADO)

Dom 24 ago – Estádio Rogers, Toronto, ON (ESGOTADO)

Seg 25 ago – Estádio Rogers, Toronto, ON (ESGOTADO)

Qui 28 ago – Soldier Field, Chicago, IL (ESGOTADO)

Dom 31 ago – Estádio MetLife, East Rutherford, NJ (ESGOTADO)

SETEMBRO DE 2025

Seg 1 set – Estádio MetLife, East Rutherford, NJ (ESGOTADO)

Sáb 6 set – Estádio Rose Bowl, Los Angeles, CA (ESGOTADO)

Dom 7 set – Estádio Rose Bowl, Los Angeles, CA (ESGOTADO)

Sex 12 set – Estádio GNP Seguros, Cidade do México, MX (ESGOTADO)

Sáb 13 set – Estádio GNP Seguros, Cidade do México, MX (ESGOTADO)

Sáb 27 set – Estádio Wembley, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Dom 28 set – Estádio Wembley, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

OUTUBRO DE 2025

Sex 31 out – Estádio Marvel, Melbourne, Austrália (ESGOTADO)

NOVEMBRO DE 2025

Sáb 1 nov – Marvel Stadium, Melbourne, Austrália (ESGOTADO)

Ter 4 nov – Marvel Stadium, Melbourne, Austrália (SHOW EXTRA ADICIONADO)

Sáb 7 nov – Accor Stadium, Sydney, Austrália (ESGOTADO)

Dom 8 nov – Accor Stadium, Sydney, Austrália (ESGOTADO)

Sáb 15 nov – Estádio River Plate, Buenos Aires, Argentina

Dom 16 nov – Estádio River Plate, Buenos Aires, Argentina

Qua 19 nov – Estádio Nacional, Santiago, Chile

Sáb 22 nov – Estádio MorumBIS, São Paulo, Brasil

Dom 23 nov – Estádio MorumBIS, São Paulo, Brasil

