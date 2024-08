É oficial! Oasis confirma retorno e revela data de shows no Reino Unido

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após semanas de especulação, a notícia que os fãs do Oasis aguardavam há 15 anos foi dada nesta terça-feira, 27, às 8h no horário de Londres. A banda britânica voltará aos palcos com 14 shows em Cardiff, Manchester, Londres, Edinburgo e Dublin. A venda de ingressos começa neste sábado, 31. Em uma declaração, eles disseram que outras datas fora da Europa estão em andamento. “Em outros continentes fora da Europa no final do ano que vem”.

No texto da foto, os irmãos escreveram: “As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será televisionado”. O efeito já é sentido no número de reproduções da banda no Spotify. Elas aumentaram cerca de 160% globalmente em relação à semana anterior.

O grupo, formado em Manchester em 1991, se separou em 2009 após uma das inúmeras brigas entre os irmãos Liam e Noel. A gota d’água aconteceu no festival Rock en Sein, em Paris. Os indícios das pazes dos irmãos ficaram mais fortes no domingo, quando Liam, de 51 anos, dedicou a música Half the World Away, do Oasis, a Noel, no Reading Festival. Na sequência, Noel elogiou o tom de voz e a atitude de Liam.

Confira as datas dos shows:

Cardiff Principality Stadium – 4/5 de julho



Manchester Heaton Park – 11/12/19/20 de julho



London Wembley Stadium – 25/26 de julho e 2/3 de agosto



Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8/9 de agosto



Dublin Croke Park – 16/17 de agosto

