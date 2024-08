Relembre as brigas entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, do Oasis

Banda dos irmãos Noel e Liam Gallagher, o Oasis anunciou seu aguardado retorno aos palcos na manhã desta terça-feira, 27. O grupo se apresentará em diversas cidades do Reino Unido entre julho e agosto de 2025, e disse que outras datas fora da Europa estão em negociação. A notícia pegou os fãs de surpresa, já que os irmãos Gallagher sempre viveram em pé de guerra — em 2009, eles romperam a banda após uma série de desentendimentos, e desde então, costumavam trocar farpas nas redes sociais. Relembre três picuinhas que marcaram a história do Oasis:

Aparelho de som destruído

A rixa entre os irmãos Gallagher começou antes mesmo da formação do Oasis: na adolescência, a dupla dividia um quarto na casa de seus pais, cenário que foi palco de inúmeras brigas. “Saí para beber quando tinha uns 15 anos e também fumei um baseado. Quando voltei, tudo estava girando e eu não consegui achar o interruptor de luz [do banheiro], então urinei em cima do novo aparelho de som de Noel. Acho que ele ainda sente rancor”, contou Liam no documentário Oasis: Supersonic, de 2016. Para ele, o incidente foi o primeiro do que viria a ser uma série de conflitos com seu irmão.

Agressões físicas

Em 1994, durante o primeiro show do Oasis nos Estados Unidos — que aconteceu no Whisky A Go-Go, clube noturno badalado de Los Angeles –, Liam mudou a letra da música Live Forever para ironizar Noel. “Talvez eu não queira saber por que você cutuca o nariz”, cantou, antes de arremessar um pandeiro na cabeça do irmão, que imediatamente se retirou do palco. Noel saiu da banda no dia seguinte, mas acabou retornando pouco depois. Essa não foi a única vez em que a dupla se agrediu fisicamente: em 1995, Noel bateu em Liam com um taco de críquete após um desentendimento no estúdio de gravação.

Roupas doadas

Em 2009, meses antes do rompimento do grupo, Liam fundou uma linha de roupas chamada Pretty Green e presenteou os membros do Oasis com peças da marca que ainda não haviam sido lançadas. No entanto, Noel não gostou dos modelos e decidiu doar as roupas para uma instituição de caridade de Londres, atitude que enfureceu o irmão. “Fui direto para a loja de caridade e deixei as roupas na porta. Liam ficou maluco e disse: ‘Se você não queria, p****, deveria apenas ter dito que não queria, seu filho da p***’. As roupas estavam no manequim da loja um mês antes da linha ser lançada. Se a situação já estava difícil entre nós dois, aquele foi o começo do fim”, revelou Noel ao tabloide inglês The Sun em 2021.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial