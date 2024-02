Entenda como os Beatles voltaram a ganhar um Grammy após 28 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os Beatles voltaram a ganhar um Grammy após 28 anos, neste domingo, 4, pelo videoclipe da canção I’m Only Sleeping. O clipe, dirigido por Em Cooper faz uma releitura onírica da canção lançada pela banda em 1966, no álbum Revolver. Ironicamente, a canção Now And Then, lançada no ano passado, feita graças a ajuda da inteligência artificial, não foi indicada.

O prêmio, no entanto, não foi entregue para os integrantes remanescentes dos Beatles, já que o grupo não participou do processo criativo do clipe. O gramofone foi entregue para os produtores e realizadores do trabalho.

Ao longo da carreira, os Beatles receberam 23 indicações ao Grammy e venceram (contando com o troféu deste domingo), oito estatuetas. Os últimos prêmios foram entregue em 1996 para a canção Free as a Bird, lançada postumamente após a morte de John Lennon, na época do lançamento do documentário Anthology. Já o primeiro Grammy dos Beatles foi entregue em 1964, como artista revelação, e melhor performance de vocal de um grupo, por A Hard Day’s Night.