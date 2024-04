Em baixa na música, Kanye West busca salvação no mercado pornô

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O próximo projeto do cantor Kanye West, segundo uma reportagem do site TMZ, será um dos mais polêmicos de sua carreira. O músico estaria determinado a entrar na indústria pornográfica e estaria em “avançadas negociações para colocar algo em funcionamento em breve”. Kanye West já afirmou no passado ter sido viciado em pornografia.

Segundo a reportagem, o rapper quer criar o Yeezy Porn Studios, que seria uma divisão mais ampla de entretenimento adulto de sua empresa Yeezy. O músico teria convidado o produtor pornográfico Mike Moz, que é ex-marido da atriz pornô Stormy Daniels, a mesma envolvida em uma disputa legal com Donald Trump, que teria pago 130.000 dólares a ela para não revelar durante a campanha presidencial o caso que os dois tiveram em 2006. A previsão de lançamento do primeiro filme seria para o final deste ano.

A empreitada do músico na indústria pornô surge meses depois dele ter feito declarações antissemitas que lhe custaram o cancelamento de diversos contratos publicitários e um prejuízo de cerca de 1,5 bilhão de dólares. O músico colocou a venda também sua mansão em Malibu.