É oficial: Madonna confirma em vídeo que virá ao Brasil

A cantora Madonna confirmou em um vídeo postado nas redes sociais do Itaú que virá ao Brasil. O anúncio, no entanto, não informou quando ela vem nem se ela fará show no país. A mensagem, no entanto, corrobora os rumores de que a artista faria uma apresentação gratuita na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 4 de maio. Madonna foi contratada pelo banco para ser garota-propaganda da instituição, que celebra 100 anos em 2024.

A informação do show, publicada inicialmente por um tradicional fã-clube da artista, afirmava que ela encerraria sua turnê de 40 anos de carreira no Brasil para uma plateia superior a 1 milhão de pessoas. Nesta semana, um avião voou pela orla de Copacabana com a frase em inglês “Brazil, I’m Coming”, a mesma que a cantora usou no vídeo. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, postou uma mensagem engraçadinha com uma foto da Madonna na qual dizia: “Sinas, fortes sinais!”.

A última vez que Madonna fez show no Brasil foi há 12 anos. Os rumores, no entanto, foram o suficiente para lotar todos os hotéis na orla de Copacabana e o tradicional Copacabana Palace foi totalmente reservado na semana do show provavelmente para abrigar o cantora e sua equipe. Em novembro do ano passado, na Alemanha, a cantora perguntou quantos brasileiros estavam na plateia. Ao saber que havia fãs do país lá, ela falou: “Estarei lá em algum momento”. Em janeiro deste ano, o produtor da cantora, William Orbit, disse em suas redes sociais que o show no Brasil aconteceria até o outono (no Hemisfério Norte), porém, sem dar mais detalhes.

Devido a uma doença que deixou a cantora internada por alguns dias, as datas originais da turnê comemorativa tiveram que ser reajustadas. A cantora avisou em suas redes oficiais que o último show da turnê seria no dia 9 de abril, em Miami. Aparentemente, mais uma data foi adicionada ao calendário, agora no Rio de Janeiro.

