Dona do Rock in Rio assume controle do Lollapalooza no Brasil

As duas primeiras edições do Lollapalooza Brasil, em 2012 e 2013, comandadas pela extinta Geo Eventos, ocorreram no Jockey Club de São Paulo e foram um caos organizacional. A partir da terceira edição, assumida pela Time For Fun, a coisa começou a funcionar, com a mudança para o Autódromo de Interlagos (na época visto com bastante ceticismo pelo público devido à distância e geografia acidentada). Após oito edições, com a máquina já azeitada, a parceria do festival americano, criado pelo roqueiro Perry Farrell (vocalista da banda Jane’s Addiction), chegou ao fim. Agora, o festival será comandado pela Live Nation, acionista controladora da Rock World (empresa organizadora do Rock in Rio) e da C3 Presents.

Não por acaso, o festival The Town, filhote do Rock in Rio em São Paulo, acontecerá também no Autódromo de Interlagos, agora que o Lollapalooza também está sob o guarda-chuva da Rock World. A próxima edição do Primavera Sound, que ocorreu no ano passado no Anhembi, também será no Autódromo, em 2 e 3 de dezembro, consolidando o lugar como o destino favorito dos grandes festivais em São Paulo.

Em comunicado oficial, a T4F confirmou o fim do contrato com o Lollapalooza e a ida do festival para a Rock World. “A parceria da T4F com o Lollapalooza Brasil revolucionou o mercado de festivais no nosso país. Estamos muito orgulhosos do caminho que percorremos juntos e por termos transformado o LollaBR em uma marca amada pelos brasileiros. Foi um prazer liderar essa marca e contribuir para o seu crescimento. Agradeço a Perry Farrell, criador do festival, Charlie Walker e Charles Attal, gestores da C3 Presents, com quem sempre tivemos uma relação profissional, mas também de amizade e de respeito. Desejo sucesso para eles e para o Lollapalooza Brasil nesse novo modelo”, afirma Fernando Alterio, fundador e CEO da Time For Fun.