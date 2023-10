Documentário ‘Elis & Tom’ vai tentar indicação ao Oscar 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 3 out 2023, 16h53 - Publicado em 4 out 2023, 09h00

Elis & Tom: Só Tinha de Ser Com Você vai disputar uma vaga entre os possíveis indicados para o Oscar do ano que vem na categoria de melhor documentário. O filme, que estreou primeiro nos Estados Unidos, em 15 de setembro, e depois no Brasil, no dia 21, foi licenciado por lá pela distribuidora Outsider Films. A 02 Play, a produtora Rinoceronte Entretenimento e a Outsider farão campanha pela indicação da Academia de Hollywood.

Com isso, o longa se junta a Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, que já ganhou do Brasil a nomeação para representar o país na busca por uma vaga entre os indicados a melhor filme internacional — enquanto pode, também, receber uma indicação na categoria de filme documental. A outra aposta brasileira a tentar a vaga de melhor documentário é Incompatível Com a Vida, de Eliza Capai. O longa, que conta a história da cineasta após receber a notícia de que seu bebê não sobreviveria fora do útero, ganhou o festival nacional É Tudo Verdade!, que automaticamente classifica o filme para tentar espaço entre os indicados pela Academia de Hollywood. Recentemente, a produção ganhou atenção internacional do jornal The New York Times, que reproduziu um trecho do filme em seu site, enquanto repercutia as notícias brasileiras sobre aborto.

Em sua terceira semana em cartaz, o documentário Elis & Tom: Só Tinha de Ser com Você, foi visto por mais de 40.000 espectadores em todo Brasil. O resultado impressiona por se tratar de um documentário musical sobre um álbum gravado há 50 anos e exibido em poucas salas. O filme mostra imagens de bastidores obtidas em um estúdio de Los Angeles, durante a gravação do histórico álbum Elis & Tom. As imagens revelam o clima tenso daqueles dezoito dias, entre fevereiro e março de 1974, em que Tom Jobim e Elis Regina ficaram enfurnados no local.

