Doc sobre Bowie é visto por fãs sob efeito de drogas – e diretor aprova

Durante as 2h20 de projeção do documentário Moonage Daydream, sobre o músico David Bowie, o público é constantemente bombardeado com imagens psicodélicas, cenas estroboscópicas e muita música. A ideia é fazer o espectador viajar para dentro da inquieta cabeça do roqueiro inglês, transformando os fãs quase em seres sinestésicos, onde não basta apenas ouvir o som, é preciso também enxergar as cores que ele produz e as reações físicas que ele causa.

Em entrevista ao site Consquence of Sound, Brett Morgen, diretor do filme, disse que tem recebido relatos de pessoas que estão indo ao cinema sob efeito de drogas, justamente para “apreciar” melhor a obra – e que não está surpreso com isso. “Está acontecendo muito”, ele disse. “Gosto de pensar que a maioria dos meus filmes funciona bem nesse sentido. Eles têm música e muitas imagens e estão em camadas muito densas, para que você possa extrair novos significados em várias visualizações”, contou.

O diretor, no entanto, não recomenda o usa dessas substâncias, mas não desaprova o comportamento, embora acredite que o filme tenha qualidades inebriantes. “Se você quiser desligar o seu cérebro e apenas permitir que o filme o absorva, isso pode acontecer. Há um convite para isso. Se você quiser se perder em David, em sua filosofia, eu imagino que um estado elevado de consciência também pode ser muito profundo”, completo.

Em cartaz desde o dia 15 de setembro, era para o filme ocupar as salas Imax brasileiras apenas até o dia 21 de setembro. Porém, devido à grande procura, o prazo foi estendido e não há mais data oficial para ele sair de cartaz – agora também em salas convencionais.