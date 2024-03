De ‘Over the Rainbow’ a ‘Shallow’: 7 músicas do Oscar que viraram hits

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em seus quase cem anos de existência, nem sempre as músicas que ganharam o Oscar de canção original se tornaram um sucesso radiofônico em todo o mundo. Outras faixas, no entanto, fizeram imenso sucesso, cujas letras e melodias são lembradas até hoje. A cerimônia de premiação do Oscar, que acontece no domingo, 10, escolherá a vencedora deste ano. Enquanto a data não chega, relembre a seguir as sete músicas cujo sucesso foi muito além do filme.

Over the Rainbow

Filme: O Mágico de Oz

Compositores: Harold Arlen (música); Yip Harburg (letra)

Ano: 1939

I Just Called to Say I Love You

Filme: A Dama de Vermelho

Compositor: Stevie Wonder (música e letra)

Ano: 1984

Continua após a publicidade

(I’ve Had) The Time of My Life

Filme: Dirty Dancing – Ritmo Quente

Compositores: John DeNicola, Donald Markowitz e Franke Previte (música); Previte (letra)

Ano: 1987

Streets of Philadelphia

Filme: Filadélfia

Compositor: Bruce Springsteen (música e letra)

Ano: 1993

Continua após a publicidade

My Heart Will Go On

Filme: Titanic

Compositor: James Horner (música); Will Jennings (letra)

Ano: 1997

Shallow

Filme: Nasce uma Estrela

Compositores: Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt (música e letras

Ano: 2018