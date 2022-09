De John Lennon a Elvis Presley: como estariam hoje os ídolos do rock

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No filme Yesterday (2019), o diretor Danny Boyle emocionou os fãs de Beatles ao apresentar um universo alternativo em que John Lennon havia sobrevivido e estava velhinho vivendo em uma casa à beira-mar. Com o auxílio de inteligência artificial, o advogado e fotógrafo turco Alper Yesiltas imaginou como diversas celebridades estariam se estivessem vivas atualmente. Entre elas, é claro, John Lennon e George Harrison.

O projeto, chamado As If Nothing Happened (Como Se Nada Tivesse Acontecido, na tradução livre para o português), apresenta imagens de ídolos como Freddie Mercury, Amy Winehouse, Michael Jackson, princesa Diana, Bruce Lee, Elvis Presley, Janis Joplin e muitos outros, divulgados em seu Instagram @alperyesiltas.

“Com o desenvolvimento da tecnologia de IA, fiquei empolgado por um tempo, pensando que ‘qualquer coisa imaginável pode ser mostrada na realidade’”, escreveu Yesiltas sobre o projeto. “Quando comecei a mexer com tecnologia, vi o que podia fazer e pensei no que me faria mais feliz. Eu queria ver algumas das pessoas que eu sentia falta de novo na minha frente e foi assim que esse projeto surgiu.”

Segundo ele, a parte mais difícil foi fazer a imagem parecer real. “O momento que mais gosto é quando acho que a imagem à minha frente parece muito realista, como se tivesse sido tirada por um fotógrafo.” Para criar as imagens, Yesiltas usou softwares como AI REmini e programas de edição de imagem como Adobe Lightroom e VSCO.

Confira algumas fotos:

Continua após a publicidade