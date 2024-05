De 50 mil a meio milhão de reais: os cachês dos shows na Virada Cultural

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os cachês dos artistas que se apresentarão na Virada Cultural deste ano, em São Paulo, foram publicados no Diário Oficial do município e demonstram que a prefeitura desembolsará 20 milhões de reais no pagamento. Ao todo, serão 149 shows que acontecerão entre a manhã de sábado, 18, e a noite de domingo, 19, com o slogan: “Virada do Pertencimento”. As atrações se apresentarão em 12 regiões da capital paulista, distribuídos em 22 palcos. A entrada é grátis.

O cantor sertanejo Leonardo será o artista que receberá o maior cachê, de 550.000 reais, seguido pelo cantor de pagode baiano, Léo Santana, com 500.000 reais. A lista conta ainda com Pabllo Vittar (357.000 reais) e Joelma (300.000 reais); veja a lista com os principais nomes abaixo:

A Virada Cultural é um dos eventos mais importantes do calendário cultural da capital paulista e neste ano os espaços culturais da cidade também receberão artistas, como o Centro Cultural da Penha, o Centro Cultural da Juventude e o Teatro Flávio Império. A programação completa está no site da prefeitura. A partir da meia-noite de sábado para domingo, o transporte público de ônibus será gratuito. Já as estações de metrô funcionarão 24 horas.

Confira os maiores cachês da Virada Cultural de São Paulo 2024:

Leonardo – R$ 550.000,00

Léo Santana – R$ 500.000,00

Raça Negra – R$ 390.000,00

Pabllo Vittar – R$ 357.000,00

Michel Teló – R$ 300.000,00

Joelma – R$: 300.000,00

Roberta Miranda – R$ 300.000,00

Solange Almeida – R$ 250.000,00

Psirico – R$ 250.000,00

Padre Alessandro Campos – R$ 245.000,00

Xamã – R$ 240.000,00

Marcos & Belutti – R$ 230.000,00

Elba Ramalho – R$ 210.000,00

Maria Cecília & Rodolfo – R$ 200.000,00

Geraldo Azevedo – R$ 193.000,00

Maneva – R$ 190.000,00

Vanessa da Mata – R$ 150.000,00

Ara Ketu – R$ 150.000,00

Toni Garrido – R$ 149.000,00

Fundo de Quintal – R$ 129.000,00

Arlindinho – R$ 80.000,00

Sandra de Sá – R$ 80.000,00

Planta e Raiz – R$ 73.000,00

Projota – R$ 70.000,00

Karol Conká – R$ 51.600,00

Salgadinho – R$ 45.000,00

Dexter – R$ 43.000,00

Confira a programação das arenas (sujeito a mudanças):

Arena Anhangabaú

Palco Anhangabaú

17h – Léo Santana

20h – Joelma

23h – Julian Marley

2h – Pabllo Vittar

5h – Djonga

13h – Ara Ketu

15h – Dennis DJ

17h – Matuê

Palco São João

Dia 18:

18h30 – Àttooxxá e Karol Conká

21h30 – Ajulia Costa

Dia 19:

0h30 – Kannario + Baile da DZ7

3h30 – Deekapz e Mu540

6h – Dj Lys Ventura e DJ Renata Corr

11h – Fraternidade Caporales Mi Viejo San Simón

12h – Jammil e Uma Noites

14h – Cassiane

16h – Alborosie

Praça das artes

Continua após a publicidade

Dia 18:

17h – Coco Raízes de Arcoverde (PE)

18h – Congada de Santa Efigênia (SP)

19h – Trio Mocotó (SP)

20h – Terno de Congo de Sainha dos Irmãos Paiva (SP)

21h – Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro (PA)

22h – Nação do Maracatu Porto Rico (PE)

23h – Jongo do Tamandaré encontra Jongo da Serrinha (SP e RJ)

2h – Tambor de Criola do Mestre Amaral encontra Tambor de Criola do Grupo Cupuaçu (MA)

10h30 – Flor Ribeirinha (MT)

11h – Samba Lenço de Mauá (SP)

12h – Nega Duda canta Clementina de Jesus (BA)

13h – Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de Timóteo (MG)

14h – Clarianas convida Alessandra Leão (SP e PE)

15h – Roda de Congo Gabiroba (ES)

16h – Olodum (BA)

Arena Parelheiros

Dia 18

17h – Banda Mel

19h – Planta e Raiz

21h – Veigh

Dia 19

09h – Ocupação Mundo (Viradinha)

11h – Duo Badulaque

13h – Eliezer de Tarsis

15h – Kevin O Chris

17h – Raça Negra

Arena Campo Limpo

Palco Campo Limpo

Dia 18

17h – MC Lipi

19h – Elba Ramalho

21h – Marcelo Falcão

Dia 19

11h – Trupe Trupé

15h – Manu Bahtidão

17h – Leonaro

Placo Rio Diniz

Dia 18

18h – Reinaldinho e Ily

20h – Thiago Carvalho

Dia 19

10h – Território do Brincar

14h – Catedral

16h – Arlindinho

Arena Capela do Socorro

Palco Capela do Socorro

Dia 18

17h – Roberta Miranda

19h – A Dama

21h – Michel Teló

Dia 19

13h – Circo Spacial – Uma Parada Mágica

15h – Latino

17h – Solange Almeida

Palco Guarapiranga

Dia 18

18h – Billy SP

20h – Ilê Ayê

Dia 19

10h – Circo Spacial – Uma Parada Mágica

14h – Ton Carfi

16h – Teto e WIU

Arena Heliópolis

Palco Heliópolis

Continua após a publicidade

Dia 18

17h – Xanddy Harmonia

19h – Maneva

21h – Júnior Vianna

Dia 19

13h – Bob Zoom

15h – MC Daniel

17h – Silvanno Salles

Palco Rio Ipiranga

18h – Caio Costta

20h – Francy

Dia 19

10h – Brincadeira de Todos os Tempos (Viradinha)

14h – Thalles Roberto

16h – Kawe

Arena M’Boi Mirim

Palco M’Boi Mirim

Dia 18

17h – MC Davi

19h – Paula Mattos

Dia 19

13h – Sainha de Chita

15h – Kemilly Santos

17h – Israel & Rodolfo

Palco Piraporinha

Dia 18

18h – Loubet

20h – Yasmin Santos

Dia 19

10h – Ocupação Mundo Giras

14h – Daniela Araújo

16h – Doce Encontro

Arena Itaquera

Palco Itaquera

Dia 18

17h – Vulgo FK

19h – Major RD

21h – Adão Negro

Dia 19

13h – Tiquequê

15h – BK’

17h – É o Tchan

Palco Ribeirão

Dia 18:

18h – Projota

20h- MC Lele JP

Dia 19:

10h – Primaverar

14h – Padre Antônio Maria

16h – Quintal da Magia

Arena São Miguel

Palco São Miguel

Dia 18

17h – MC Paiva

19h – Toni Garrido

21h – Mano Walter

Dia 19

13h – Mundo Bita

15h – Geraldo Azevedo

17h – Tarcísio do Acordeon

Palco Itaqueruna

Continua após a publicidade

Dia 18

18h – Maskavo

20h – Marcos & Belutti

Dia 19

10h – Território do Brincar

14h – Padre Alessandro Campos

16h – Filomena Bagaceira

Arena Butantã

Palco Butantã

Dia 18

17h – Lenine

19h – Baile do Simonal e Leo Maia

21h – Vanessa da Mata

Dia 19

13h – Queen Live Kids

15h – Eli Soares

17h – Rastapé

19h – Maria Rita

Palco Pirajussara

Dia 18

18h – Lia de Itamaracá e Natascha Falcão

20h – Brisa Flow

Dia 19

10h – Território do Brincar

14h – Victin

16h – Os Garotin

Arena Brasilândia

Palco Freguesia do Ó

Dia 18

17h – Edi Rock

19h – Marvilla

21h – L7nnon

Dia 19

13h – Banda Fera Nenem

15h – Nicoli Francini

17h – Mumuzinho

19h – Hungria

Palco Rio Piatã

Dia 18

18h – Marquinho Sensação

20h – Rincon Sapiência

Dia 19

10h – Brincadeiras de Todos os Tempos

14h – Sarah Beatriz

16h – Sandra de Sá

Arena Parada Inglesa

Palco Parada Inglesa

Dia 18

17h – MC IG

19h – Xamã

21h – Gloria Groove

Dia 19

13h – Abrakbça

15h – Bruninho & Davi

17h – Fundo de Quintal

Palco Rio Piatã

Dia 18

18h – Luccas Carlos

20h – Shaodree

Dia 19

10h – Brincadeira de Todos os Tempos

14h – Marcelo Aguiar

16h – Ivo Meirelles

Arena Cidade Tiradentes

Dia 18

17h – Vou Pro Sereno

19h – MC Cebezinho

21h – Cortejo Afro

Dia 19

11h – Marcados

12h – Funk SPzinho

13h – Maria Cecília & Rodolfo

15h – Dexter e Salgadinho

17h – Psirico

19h – MC Hariel