Courtney Love diz que Taylor Swift ‘não importa’ e alfineta mais colegas

A roqueira Courtney Love coleciona polêmicas há mais de 30 anos, seja por sua música, seu relacionamento com Kurt Cobain ou sua falta de filtro ao discutir colegas de indústria — disposição que ainda mantém aos 59 anos. Em entrevista ao veículo londrino The Standard, concedida para a promoção do novo programa da rádio BBC, Courtney Love’s Women, a cantora foi questionada sobre algumas mulheres da música, e teve comentários afiados a fazer. Para ela, por exemplo, a bilionária Taylor Swift não importa: “Ela pode ser um espaço seguro para garotas, e provavelmente é a Madonna de hoje em dia, mas é nada interessante enquanto artista”.

Questionada sobre outros nomes, Love ainda retificou sua posição sobre Lana Del Rey, que tinha nomeado “a única verdadeira gênia musical” que conheceu em sua vida além de Cobain. A vocalista do Hole agora diz ter parado de ouvir a colega, que a estava “influenciando demais”, e acha que Del Rey deve tirar uma pausa de 7 anos — “não gosto dela desde que lançou um cover de John Dever (Take Me Home, Country Roads, de dezembro de 2023)”, disse.

Ao longo do perfil, a artista também afirmou não gostar de Madonna e que a desavença seria recíproca — apesar de ser fã do filme Procura-se Susan Desesperadamente (1985). Por fim, Love prestou um elogio ambíguo a Beyoncé, parabenizando a ideia do álbum Cowboy Carter por “colocar mulheres negras em espaços antes exclusivos das brancas”, como a música country, mas completou: “Não que eu goste muito. Amo o conceito, mas a música dela simplesmente não me agrada”.

Na última sexta-feira, 12, o disco Live Through This, da banda Hole, comemorou seu 30° aniversário. Agora em carreira solo, Love diz estar trabalhando em um novo disco, e a primeira temporada de Courtney Love’s Women já está disponível na íntegra no site BBC Sounds. Ao longo dos 8 episódios, a apresentadora recebe convidados variados e comenta mais sobre a indústria musical contemporânea e mais, desde política até histórias de sua vida pessoal.

