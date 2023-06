Como foram os shows de Jorge Ben Jor e Zeca Pagodinho no Turá em SP

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Ogum ou Jorge da Capadócia, o nome não importa. O fato é que o mártir cristão, cuja lenda afirma ter matado um dragão, foi exaltado na noite deste sábado, 24, no Parque do Ibirapuera no festival Turá. O primeiro a homenageá-lo foi o bamba Zeca Pagodinho, que interpretou o samba Ogum. Algumas horas depois, foi a vez do mestre maior da MPB, Jorge Ben Jor, notório devoto do soldado romano, abrir sua apresentação com Jorge da Capadócia.

Com um público de 15.327, o primeiro dia do Festival Turá, que teve também no seu lineup Bloco Pagu, Lucas Mamede, Junior Passini & Lilian Prates, Maria Rita convida Sandra de Sá, MU540, MC Hariel, Afterclapp e o Baile das Marinheiras, transformou o gramado na parte de trás do Auditório Ibirapuera em uma grande festa em homenagem à música brasileira. O festival continua neste domingo, 25, com shows de artistas como Pitty convida Marcelo D2 e Céu, Joelma convida Mariana Aydar e a grande atração da noite, Gilberto Gil & família, com o aguardado retorno de Preta Gil que está em tratamento contra um câncer.

Intercalando suas músicas entre goles de cerveja e de vinho, Zeca Pagodinho, que acabou de voltar de uma turnê no exterior, fez um show salpicado de hits. Para caber no tempo de uma hora de duração, o músico emendou ainda um medley que incluiu quase todos os seus hits, de não deixar nenhum fã desamparado. Entre os sucessos, ele tocou Verdade, Vai Vadiar, Judia de Mim, Coração em Desalinho, Vou Botar Teu Nome na Macumba, Brincadeira Tem Hora, Quando Eu Contar (Iaiá) e Bagaço da Laranja. Ao final o músico fez um brinde com a plateia e o público respondeu levantando seus copos em direção ao palco.

Bastante animado, Jorge Ben Jor fez uma apresentação de gala, com suporte preciso da Banda do Zé Pretinho. Dono de clássicos da música brasileira, o artista tinha repertório para fazer muito mais do que apenas os 60 minutos reservados para ele. Ele apresentou versões repaginadas de seus grandes sucessos com novos arranjos. No palco, ele demonstrou uma jovialidade revigorante para os fãs sem demonstrar sua idade – que ele não revela, mas especula-se que ele tenha 84 anos. Entre os sucessos, ele tocou Santa Clara Clareou, Que Maravilha, País Tropical, Bebete Vampora, Mas Que Nada, Taj Mahal e a Banda do Zé Pretinho.

Empolgado com a resposta do público, Ben Jor tentou estender a apresentação, mas não recebeu autorização da organização do evento, já que o festival já havia estourado o horário permitido no Parque do Ibirapuera. O músico arriscou cantar O Homem da Gravata Florida, mas não seguiu adiante. “Fica para uma próxima”, disse, antes de se despedir do público.