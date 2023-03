Coldplay vai além dos palcos brasileiros e se garante no streaming

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A sétima passagem do Coldplay pelo Brasil afasta qualquer ideia de que o público daqui esteja se cansando da banda. Atualmente em turnê de 11 shows pelo país, o ato musical prova sua afinidade com o público brasileiro também no streaming. A plataforma Deezer, uma das principais no mercado nacional, divulgou, nesta quinta-feira (23), que o catálogo do conjunto teve um crescimento em números de quase 150% desde a semana anterior ao primeiro show em São Paulo, que ocorreu no dia 10 de março. São 11 músicas no Top 200 do aplicativo, 5 delas dentre as 100 primeiras posições.

Em agenda lotada de shows internacionais, o grupo liderado por Chris Martin promove o disco Music of the Spheres, de 2021, compilação de sucessos como My Universe. Na plataforma, o álbum teve aumento de 140% em streams (vezes em que as canções foram reproduzidas) e de 76% em usuários únicos (contas singulares que as ouviram) desde a primeira performance em solo paulista. Já no aplicativo vizinho Spotify, a cidade de São Paulo se consagra como a terceira maior agregadora de ouvintes, com mais de 1 milhão e 300 mil adeptos, atrás apenas da Cidade do México e de Londres.

A passagem da turnê pelo país tem chamado atenção pelo envolvimento dos músicos com a cultura local. A lista de convidados ilustres aos palcos é até agora composta por Sandy, Seu Jorge e o rapper Rael, além da bateria da Universidade de Direito da USP, a BAISF. Restam ainda três apresentações para que a banda surpreenda o público carioca — o Coldplay se apresenta no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro, nos dias 25, 26 e 28 de março.