Christine McVie, pianista do Fleetwood Mac, morre aos 79 anos

A pianista britânica Christine McVie, do Fleetwood Mac, morreu nesta quarta-feira, 30, aos 79 anos. A informação foi divulgada no perfil oficial da artista no Instagram. Segundo o comunicado, ela teria morrido pacificamente em companhia da família, no hospital nesta manhã, após uma curta doença. “Gostaríamos que todos mantivessem Christine em seus corações e se lembrassem da vida de um ser humano incrível e um músico reverenciado que era amado universalmente. Descanse em paz, Christine McVie”, diz um trecho do comunicado.

Christine nasceu em 12 de julho de 1943, em Bouth, na Inglaterra. Antes de entrar para o Fleetwood Mac, ela participou da banda Chicken Shack. Em 1970, ela entrou para a banda a convite do marido, John McVie. No grupo, ela compôs hits como Songbird, Don’t Stop, Everywhere e Little Lies.

Em outro comunicado, a banda também manifestou pesar pela morte da guitarrista. “Não há palavras para descrever a nossa tristeza pela morte de Christine McVie. Ela foi realmente uma pessoa única, especial e talentosa. Ela era a melhor música que um abanda poderia ter e uma melhor amiga que qualquer pessoa poderia ter na vida. Tivemos muita sorte de viver a vida com ela. Individualmente ou em conjunto, nós agradecemos profundamente pelas incríveis memórias que tivemos. Ela fará muita falta”. A morte de McVie ocorre dois anos depois que o co-fundador do Fleetwood Mac, Peter Green, morreu aos 73 anos

Fundada em 1967, o Fleetwood Mac vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, tornando-se um dos grupos de rock de maior sucesso da história. Com sua formação mais famosa, composta por Mick Fleetwood, Christine e John McVie, além de Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, eles lançaram canções como Dreams, Go Your Own Way e Everywhere se tornaram hinos para uma geração de fãs ao redor do mundo.

A banda enfrentou períodos bastante conturbados porque o grupo era formado por casais. Christine era casada com John, e Lindsey com Stevie Nicks. Da dinâmica entre eles, no entanto, surgiu o álbum Rumours, lançado em 1977, que tornou-se um dos mais vendidos em todos os tempos e contou com hits como Second Hand News e You Make Loving Fun.

