“Cervejoduto”: Heineken instala 1,6 km de tubos para abastecer The Town

A cervejaria Heineken, patrocinadora do The Town e única fornecedora de bebida alcoólica do festival, montou uma verdadeira operação de guerra para não deixar faltar cerveja no evento, inclusive de Lagunitas, a IPA da Califórnia do qual ela é dona. A empresa anunciou que pretende comercializar 500.000 litros de chope durante os cinco dias de evento e instalou 1,6 km de dutos de aço para entregar as bebidas mais fresca possível nas torneiras. Para entregar toda essa quantidade de líquido, a empresa irá buscar a bebida em duas fábricas.

Para entregar essa quantidade de bebida, a empresa vai contar com três beer stations, oito estruturas de caminhões a granel e onze pontos de atendimento, num investimento de cerca de 5 milhões de reais. A operação, segundo a empresa, é a maior já realizada em São Paulo pela marca. As beer station da Heineken contam com 2 tanques, 12 torneiras de chope e capacidade para 6 mil litros, e é uma atração à parte: o caminhão com 15 metros de comprimento e mais de 4 de altura tem 2 telões de led com iluminação e som próprios.

Ao todo, serão deslocadas 14 carretas das fábricas de Jacareí e Araraquara, que transportarão cerca de 35 mil litros de chope. O festival também será abastecido com 4 mil barris para as operações de menor porte. Já os 1,6 km de dutos de aço inox abastecerão 11 pontos de vendas. Para servir o chope, a marca “importou” de Amsterdã 12 holandeses especialistas em tirar o chope que irão servir a bebida em alguns pontos.

