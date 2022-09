Caso de sonegação fiscal de Shakira na Espanha vai a julgamento

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Shakira será julgada por sonegar 14,31 milhões de dólares em impostos de renda na Espanha. A ordem formal para que ela seja levada a julgamento foi emitida nesta terça-feira, 27, por um tribunal do país. A cantora rejeitou em julho um acordo para encerrar o caso que evitaria seu julgamento. Agora, se ela for considerada culpada, poderá pegar até oito anos de prisão e pagar uma multa de 24 milhões de dólares. A data do julgamento ainda não foi anunciada.

Shakira é acusada de não pagar impostos entre 2012 e 2014 e a promotoria pede a pena máxima de oito anos de prisão. Em sua defesa, a cantora afirma levar uma vida nômade devido ao trabalho musical. Ela diz que as acusações são falsas e disse ter pago tudo o que deve antes mesmo da ação judicial ser aberta. Contudo, a acusação afirma que a artista comprou uma casa em Barcelona em maio de 2012, onde morava com o então marido, Gerard Piqué, e o filho, nascido no país em 2013.

“Mesmo sem evidências para apoiar essas alegações fictícias, como costumam fazer, eles recorreram a uma campanha lasciva na imprensa para tentar influenciar as pessoas e pressionar a mídia com a ameaça de danos à reputação para me coagir a um acordo”, disse Shakira. “É sabido que as autoridades fiscais espanholas fazem isso muitas vezes não apenas com celebridades como eu (ou [Cristiano] Ronaldo, Neymar, [Xabi] Alonso e muitos outros), mas também acontece injustamente com o contribuinte regular. É apenas o estilo deles. Mas estou confiante que tenho provas suficientes para apoiar meu caso e que a justiça prevalecerá a meu favor”, completou.