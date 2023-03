Cantora de k-pop, Chaeyoung usa roupa com suástica — e dá desculpa furada

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Chaeyoung, integrante do grupo de k-pop Twice, publicou uma foto em que aparece usando uma camiseta com a suástica, símbolo do nazismo, estampado na peça. Após apagar a publicação, a cantora justificou o ato dizendo que “não sabia” o que era a suástica. “Peço sinceras desculpas pela publicação. Não reconheci corretamente o significado da suástica inclinada na t-shirt que vesti. Peço profundamente desculpas por não ter analisado a peça minuciosamente, causando preocupação. Prestarei atenção absoluta no futuro para evitar que qualquer situação semelhante aconteça novamente”, se defendeu a artista, também pelo Instagram.

Recentemente, Chaeyoung também surgiu usando uma camiseta com símbolo do QAnon, grupo de extrema-direita dos Estados Unidos e que acredita em teorias da conspiração. O grupo participou dos ataques ao Capitólio americano em janeiro de 2021, após a derrota de Donald Trump contra Joe Biden nas eleições de 2020.