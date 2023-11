Beatles emocionam em curta inédito sobre última música do grupo; assista

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em 1994, Yoko Ono entregou a Paul, Ringo e George uma fita cassete na qual John Lennon, que foi morto em 1980, arranhava novas composições no violão. Desse registro saiu a última música dos Beatles – faixa que será lançada nesta quinta-feira, 2 de novembro de 2023. A demora de quase trinta anos se deve a diversos fatores, mas especialmente à dificuldade tecnológica de melhorar a gravação deixada por John, equalizando sua voz e a altura do piano. O feito realizado por um programa de inteligência artificial parece simples, mas foi excepcionalmente complexo, como mostra o mini-documentário lançado pelo grupo nesta quarta, 1°, no YouTube. O curta de 12 minutos emociona ao mostrar filmagens inéditas da banda e declarações singelas dos membros remanescentes além do filho de John, Sean Lennon.

“John teria amado isso”, diz Paul McCartney sobre o uso de tecnologia para finalizar a canção. Conhecendo o amigo, ele tinha certeza que Lennon aprovaria a finalização de seu trabalho pela banda. Paul também conta que o processo foi uma parte essencial do luto do trio, que, no estúdio, sentiu que de fato que John havia partido. Confira o vídeo a seguir:

