Baterista do Def Leppard é agredido em hotel da Flórida

O baterista inglês Rick Allen, de 59 anos, da banda Def Leppard, foi agredido na calçada do hotel Four Seasons, em Fort Lauderdale Beach, na Flórida. O músico estava na cidade americana para fazer um show no Hard Rock Hotel And Casino, no último final de semana, em turnê conjunta com o Mötley Crüe. A turnê passou recentemente pelo Brasil.

Allen, que não tem um braço, amputado em 1984 após sofrer um acidente de carro, foi atacado por Max Edward Hartley, de 19 anos. Segundo a polícia, Hartley estava escondido atrás de um pilar do lado de fora do hotel quando viu o baterista. Em seguida ele correu até o músico e o derrubou. Allen bateu com a cabeça no chão causando ferimentos.

Uma mulher saiu do hotel para ajudar e também foi agredida. A mulher, então, tentou voltar para o hotel, mas o agressor continuou batendo nela e a arrastou pelos cabelos. Em seguida, o homem fugiu. O agressor foi encontrado pela polícia tentando quebrar as janelas de um carro. Ele foi acusado de agressão e abuso de adulto idoso ou deficiente.

O baterista do Def Leppard afirmou que vai prestar queixa e processar Hartley. A banda segue em turnê e o próximo show será em 22 de maio, em Sheffield, na Inglaterra.