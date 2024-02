Atores que interpretarão pais de Michael Jackson em filme são escolhidos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Figuras muito importantes na vida de Michael, seus pais, Katherine Jackson e Joe Jackson, serão interpretados pelos atores Nia Long (de Vovó…Zona e NCIS) e Colman Domingo, na cinebiografia do Rei do Pop. O ator Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, filho de Jermaine, interpretará o cantor na fase adulta. Na fase infantil, o ator Juliano Krue Valdi, que ficou famoso nas redes por fazer cover do músico, foi o escolhido.

O filme, que tem previsão de lançamento para 18 de abril de 2025, começou a ser filmada no início deste ano. “Sinto-me humilde e honrado por dar vida à história do meu tio Michael. Para todos os fãs de todo o mundo, vejo vocês em breve”, disse Jaafar no início do ano.

O filme, que se chamará apenas Michael, e tem produção da Lionsgate e Universal Pictures. A direção será de Antoine Fuqua, que já fez vários filmes de ação, como Rei Arthur (2004), Invasão à Casa Branca (2013) e O Protetor (2014), produzido por Graham King (de Bohemian Rhapsody) e escrito por John Logan, três vezes indicado ao Oscar. O longa terá a colaboração da família, que fornecerá material para as filmagens.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial