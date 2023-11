As exigências peculiares de Paul McCartney para o camarim no Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Ao contrário do que a fama possa sugerir, o ex-beatle Paul McCartney não é uma estrela muito exigente em seu camarim. Para os shows no Brasil, o músico apresentou uma lista de exigências consideradas bastante simples, porém muito significativas.

McCartney é vegetariano e repudia qualquer ato de crueldade contra os animais. Por isso, entre as suas exigências no camarim, ele reforçou o pedido para que nenhum dos móveis seja de couro animal ou de qualquer tecido ou estampa que imite pele animal. O mobiliário deve ter tons neutros, mas não devem ser brancos.

O artista também pediu plantas verdes “cheias” e, de flores, gérberas coloridas. Paul viaja com seu chef e a cada cidade é contratado um chef local, especializado em comida vegetariana, para suporte, além de um especialista local para fazer as compras de alimentos frescos. E, claro, 25 toalhas de mão na cor preta.

Continua após a publicidade

A turnê brasileira começa em 30 de novembro no Mané Garrincha, em Brasília. Na sequência, em 3 de dezembro ele se apresenta na MRV Arena, em Belo Horizonte; em 7, 9 e 10 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo; em 13 de dezembro, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba; e encerra a turnê em 16 de dezembro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade