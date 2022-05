Após vencer festival, banda da Ucrânia leiloa troféu para ajudar país

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A banda de rap ucraniana Kalush Orchestra, que venceu a edição da competição musical Eurovision deste ano, realizará um leilão para vender o troféu e ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. De acordo com o Ukrinform, agência nacional de notícias do país, o vocalista Oleh Psiuk contou que o plano da banda é doar todo o dinheiro do leilão para uma instituição de caridade que ajude as Forças Armadas e a Ucrânia.

Em meio a uma das edições mais politizadas de todos os tempos, a famosa competição musical europeia viu a canção do grupo ucraniano ganhar fôlego e apoio popular ao longo da edição. Durante uma das apresentações na Itália, Psiuk pediu para que as pessoas ajudassem a Ucrânia e Mariupol. “Muitas pessoas já estão doando do exterior e talvez muitas mais gostariam. Isso, em nossa opinião, irá motivá-los a fazê-lo. Achamos que será benéfico para a Ucrânia”, disse sobre o leilão.

A premiada música Stefania homenageia a mãe do vocalista, de 27 anos. A Ucrânia é um dos países mais populares do Eurovision. Ao longo de 17 edições, o país coleciona três vitórias, em 2004, 2016 e 2022, respectivamente, além de dois segundos lugares.

Os detalhes do leilão do troféu ainda não foram divulgados. As informações serão compartilhadas no Instagram oficial do grupo.