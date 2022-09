Após Rock in Rio, Justin Bieber cancela shows em São Paulo

Depois de muita especulação, o cantor Justin Bieber anunciou oficialmente o cancelamento dos shows que faria em São Paulo nos dias 14 e 15 de setembro. Durante toda a semana, rumores já davam conta que o músico não iria fazer os shows na América Latina. Além de São Paulo, ele também cancelou as apresentações no Chile e Argentina. A única apresentação ocorreu no último domingo, 4, no Rock in Rio.

Em comunicado, a Time For Fun lamentou o cancelamento. “Devido a problemas pessoais do artista Justin Bieber, a Justice World Tour Latin America foi suspensa, incluindo seus shows em São Paulo que seriam realizados nos dias 14 e 15 de setembro”, diz o trecho. Os procedimentos para reembolso ou manutenção dos ingressos para uso em outros eventos ainda serão anunciados pela produtora. “Aos fãs que compraram ingressos e aguardavam ansiosamente para verem seu ídolo, compartilhamos da sua frustração. Estamos juntos e esperamos ter Bieber de volta em São Paulo o quanto antes”, completa a produtora.

Nos gramados do Rock in Rio, no domingo, o clima de apreensão com o cancelamento do show do artista já era grande. O músico só chegou no Rio de Janeiro horas antes do show, não fez passagem de som e deixou o hotel rumo ao festival com cara de poucos amigos. Bieber fez um show de 1h30 de duração, dançou, sorriu e entregou uma apresentação competente para os fãs. Nos bastidores, no entanto, o músico não estava se sentindo bem. “No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil. Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora”, escreveu Bieber em comunicado oficial (leia abaixo).

Bieber enfrenta de vários problemas de saúde, como síndrome de Ramsay Hunt, Doença de Lyme e depressão. Ele, assim como outros músicos, tem preferido cancelar suas apresentações para privilegiar a saúde, apoiado na esposa, a modelo Hailey Bieber, e também na fé. Se retirar da vida pública para tratar da saúde tem sido cada vez mais comum entre os artistas. Se no passado, muitos ídolos enfrentavam as longas maratonas de shows comprometendo sua saúde física e mental, hoje em dia, eles estão criando coragem para falar mais sobre o tema e se afastarem – e com o apoio dos fãs. Recentemente, o músico Shawn Mendes também cancelou toda a sua turnê e astros como Lady Gaga e Adele também precisaram se afastar no passado para tratar da saúde.

Leia o comunicado oficial do músico:

“No início deste ano, tornei pública minha batalha contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, onde meu rosto estava parcialmente paralisado. Como resultado dessa doença, não consegui completar a etapa da América do Norte da Justice Tour.

Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa em um esforço para continuar com a turnê. Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito. No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil.

Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então eu vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar.

Estou tão orgulhoso de trazer este show e nossa mensagem de Justiça para o mundo,

Obrigado por suas orações e apoio em tudo isso! Amo todos vocês!”