As razões que levaram Shawn Mendes a cancelar a nova turnê

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor canadense Shawn Mendes, de 23 anos, anunciou que cancelou toda a sua turnê para tratar da saúde mental. O artista já havia adiado o início da turnê Wonder, agora ele decidiu cancelar tudo de vez. Em um comunicado publicado nesta quarta-feira, 27, no Instagram, ele disse que ainda não se sente completamente preparado para pagar o preço que a turnê iria lhe causar”.

“Como vocês sabem, eu adiei as últimas semanas de shows já que não estava totalmente preparado para o preço que iria me custar estar de volta na estrada. Comecei essa turnê animado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pausa devido à pandemia, mas a realidade é que eu não estava nem um pouco pronto para o quão difícil seria a turnê após esse tempo”, escreveu. “Depois de conversar mais com minha equipe e trabalhar com um grupo incrível de profissionais de saúde, ficou mais claro que preciso aproveitar o tempo que eu nunca tive, me encontrar e voltar mais forte”, completou.

O artista contou ainda que o anúncio não significa que ele irá parar de trabalhar. Ele prometeu compor novas canções e retomar a turnê no futuro. “Eu sei que todos vocês estavam esperando tanto para ver esses shows, e parte meu coração dizer isso, mas eu prometo que estarei de volta assim que eu tirar um tempo para me curar”, escreveu.