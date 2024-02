Aos 80 anos e após aneurisma, Joni Mitchell se apresenta no Grammy 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Aos 80 anos, a cantora Joni Mitchell fez história neste domingo, 4, ao se apresentar no palco do Grammy pela primeira vez na carreira cantando Both Sides Now. A apresentação levou às lágrimas Beyoncé e Dua Lipa. A artista, que já tinha nove Grammys, sofreu um aneurisma em 2015 e desde então tenta se recuperar das sequelas. A cantora, que já tinha nove Grammys, voltou a cantar ao vivo no ano passado e neste ano levou mais um gramofone na categoria de melhor álbum folk pelo disco ao vivo gravado em Newport. O show, que lhe rendeu este novo Grammy, foi sua primeira apresentação em 22 anos. A despeito da saúde, sua voz continua afinada e suave.

A canadense ganhou notoriedade ao desafiar, há mais de 50 anos, o machismo vigente na música pop e no rock com letras sobre relacionamentos amorosos fracassados, gravidez fora do casamento e da entrega de seu bebê para adoção. Recentemente, ela voltou aos holofotes após ter sido descoberta por cantoras como Taylor Swift, Ellie Goulding e Olivia Rodrigo.

Não por acaso, Taylor Swift é frequentemente comparada à artista – não tanto por sua voz, já que o timbre de Mitchell é inimitável, e sim por também falar abertamente em suas letras de sua vida amorosa. Taylor, inclusive, chegou a ser sondada para interpretar Mitchell em uma cinebiografia, mas foi descartada pela própria homenageada.

