Além dos gramados: relembre a carreira de Pelé na música e no cinema

Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, que morreu aos 82 anos nesta quinta-feira, 29, extrapolou seu talento para além das quatro linhas dos gramados e se aventurou também na música e no cinema. Apesar de não ter tido o mesmo sucesso que nos campos, o Rei do Futebol chegou a compor diversas músicas e estrelou filmes em Hollywood.

Sua história como cantor remete a 1969, um ano antes da conquista histórica do tricampeonato. Naquele ano, ele cantou duas músicas com Elis Regina, no que ficou conhecido como Tabelinha Elis e Pelé, com as canções Perdão Não Tem Vez e Vexamão. Ícone do esporte, nos anos seguinte o jogador atraiu a atenção de praticamente todos os grandes cantores brasileiros, chegando a gravar também com Jair Rodrigues, Sérgio Mendes e Roberto Carlos.

Uma de suas primeiras composições foi Meu Mundo É Uma Bola, de 1977, que com os arranjos de Sergio Mendes se transformou em um gostoso e descompromissado sambinha, onde o jogador chega, inclusive, a tocar violão. Neste mesmo ano, Pelé participou do especial de fim de ano de Roberto Carlos e cantou a mesma música com ele. Outra dobradinha que também fez bastante sucesso ocorreu em 1981, com Jair Rodrigues. Na época, os dois gravaram a música Cidade Grande, de autoria do jogador.

Em entrevista a VEJA, em 2021, Sérgio Mendes relembrou da gravação que fez com Pelé. “Meu encontro com o Pelé é muito bonito. Ele é uma figura fantástica. A música dele tem aquela inocência que é a cara dele. No meu coração, foi uma maravilha ter cantando e ser amigo dele”, disse Mendes.

A música mais lembrada da carreira do músico, no entanto, não falava de futebol. Trata-se de ABC do Bicho Papão, gravada pelo grupo Trem da Alegria em 1985. Em 1999 ela foi resgatada pelo Ministério da Educação e tocou incessantemente nas rádios e na TV em uma campanha publicitária. Uma das últimas gravações de Pelé foi Esperança, feita para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Pelé também ficou conhecido por suas participações no cinema, com quase duas dezenas de participações em filmes. Um dos mais lembrados é Fuga Para a Vitória (1982), quando ele contracenou com Sylvester Stallone e Michael Caine. O filme conta a história de prisioneiros em um campo nazista durante a II Guerra Mundial. No Brasil, o filme mais lembrado de Pelé é Os Trapalhões e o Rei do Futebol (1986), em que ele fez várias esquetes humorísticas com a turma de Didi Mocó.