Relembre quando os Beatles foram impedidos de tocar para o Pelé na Copa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em 1966, a seleção brasileira, então bicampeã mundial, havia acabado de chegar na Inglaterra para disputar a Copa do Mundo no país. Pelé era o maior astro do time, que chegava na competição como um dos favoritos para o tricampeonato, após ter vencido em 1958 na Suécia e em 1962 no Chile. Naturalmente, muitas pessoas iriam querer conhecer o jogador, e quando a seleção passou por Liverpool, onde ficou concentrada, ninguém menos que os integrantes dos Beatles tentaram tietar o atleta e tocar para ele, mas foram barrados.

Vale lembrar que naquela época, os Beatles já eram também um fenômeno cultura, tendo lançado hits como Please, Please Me, A Hard Day’s Night e Help. Porém, segundo lembranças do próprio Pelé, ele não foi consultado sobre o interesse dos Beatles em conhecê-lo. Carlos Nascimento, chefe da delegação da seleção brasileira, foi quem negou a visita. “O Carlos Nascimento disse que esses cabeludos não iriam entrar ali, não”, disse Pelé em uma entrevista em 2013.

O curioso é que Pelé só foi descobrir que “barrou” os Beatles quase dez anos depois, quando ele se mudou para os Estados Unidos para jogar no New York Cosmos. O atleta cursava inglês na mesma escola onde John Lennon fazia japonês. No corredor, Lennon teria dito para Pelé que tentou encontrá-lo, mas não conseguiu. “A gente adorava futebol, mas não deixaram a gente tocar para você”, teria dito Lennon.

“Olha, tem uma história com os Beatles que pouca gente sabe. Em 1966, na Copa, estávamos concentrados em Liverpool e os Beatles quiseram tocar para o Pelé na concentração. Os dirigentes não deveriam conhecer os Beatles direito e falaram: ‘Não, esses cabeludos não vão tocar aqui não, esses moleques não vão fazer barulho aqui não'”, disse Pelé em outra entrevista.