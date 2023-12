A tática de Roberto Carlos para rejuvenescer seu público – e sua aparência

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Tradicionalmente, o especial de Natal de Roberto Carlos na Globo recebe convidados famosos, que dividem o palco em duetos com o cantor e se emocionam diante da lenda da música nacional, que leva o apelido de “rei”. Este ano, porém, o programa se mostrou um passo além na busca de artistas do momento que ajudassem a renovar o interesse do público pelo especial. Na noite desta sexta, 22, a atração recebeu o humorista pop Paulo Vieira, o veterano Fábio Jr. e os cantores que foram sensação do ano, Jão, Ana Castela, Luisa Sonza e Mumuzinho.

Sem dúvida o momento mais especial da minha carreira até aqui. Não existem palavras que expressam o que sinto nesse momento. Roberto, te agradeço pela gentileza, amizade e generosidade. Isso ficará marcado em mim pra sempre. Eternamente grata. @robertocarlos pic.twitter.com/AMPn5q5W3K — LUÍSA SONZA (@luisasonza) December 23, 2023

Nas redes sociais, os artistas superengajados divulgaram trechos da participação – função esperada deles, já que deveriam converter parte de seus milhões de seguidores em audiência para o programa. Os dados iniciais de audiência sugerem que deu certo: o programa teve média de 18,6 pontos. O cantor se mostrou à vontade ao lado da estrela do agronejo, Ana Castela, e da sensualidade de Luísa Sonza. O mesmo não pode ser dito da parceria com Jão, com a sensual canção Me Lambe, um hino gay da geração Z.

Emoção pura! Ana Castela une sua voz ao ícone Roberto Carlos na clássica 'Como Vai Você', resultando em uma interpretação espetacular. 😍 pic.twitter.com/IbYiUpcQL2 — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) December 23, 2023

Roberto ainda se saiu bem diante da saias justas levantadas pelo humorista Paulo Vieira. “Roberto, você já mandou nudes?”, perguntou ele. Ao que o cantor, ruborizado, disse que “ainda não”. Vieira se tornou um trunfo da Globo por seu tom ácido e autocrítico, que não poupa a própria emissora de alfinetadas. Ele, porém, respeitou e muito a aparência exageradamente esticada do rosto do cantor, que, aos 82 anos, ainda exibe a vaidade da juventude. Longa vida ao rei — com ou sem procedimentos estéticos.