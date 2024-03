A revelação de Madonna sobre experiência de quase morte

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Madonna divulgou mais detalhes sobre a infecção bacteriana grave que a levou para a UTI em junho do ano passado. Durante um show em Los Angeles na última segunda-feira, 4, a cantora contou aos fãs que viveu uma experiência de quase morte no hospital. “Foi muito assustador. Eu estava em coma induzido e, quando acordei, a primeira palavra que disse foi ‘não’. De qualquer forma, foi o que minha assistente me disse. E tenho certeza de que Deus estava me dizendo: ‘Você quer vir conosco? Você quer vir comigo? Você quer ir por aqui?’ E eu disse: ‘Não. Não. Não!’”, revelou. O adoecimento repentino de Madonna interrompeu os ensaios para a The Celebration Tour, turnê que comemora seus 40 anos de carreira. A estreia, até então prevista para acontecer em Vancouver no dia 15 de julho de 2023, precisou ser adiada para outubro do mesmo ano.

Durante sua recuperação, a cantora foi orientada a tomar sol para aumentar seus níveis de vitamina D. Sua saúde frágil tornou a tarefa penosa: “Era difícil para mim caminhar da minha casa até o quintal e sentar ao sol. Eu sei que parece loucura, mas foi difícil, e eu não sabia quando poderia me levantar novamente, quando poderia ser eu mesma novamente, e quando eu teria minha energia de volta”, disse ela.

A rainha do pop também aproveitou o momento para agradecer à equipe médica responsável pela sua recuperação, já que alguns dos profissionais estavam presentes na plateia. “Obrigada a todos aqui que cuidaram de mim e ouviram todas as minhas intermináveis ​​reclamações e pedidos por previsões que eu ainda não poderia ter”, contou a artista. “Vocês são pacientes e gentis”.

