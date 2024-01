A razão improvável que levou Madonna a ser processada por fãs

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Madonna está enfrentando na Justiça uma ação coletiva por um motivo para lá de prosaico: atraso nos shows. A ação foi movida por dois fãs após os shows de dezembro, no Barclays Center, em Nova York, terem atrasado mais de duas horas depois do programado. O processo completo pode ser lido neste link.

Michael Fellows e Jonathan Hadden apresentaram uma queixa alegando que a cantora havia violado o contrato e as leis do estado de Nova York ao iniciar o show às 22h30 em vez das 20h30, segundo uma reportagem da revista Billboard americana.

Os advogados dos fãs afirmaram que para além da violação dos contratos, também se tratou de propaganda enganosa, negligência e práticas comerciais injustas”. Os advogados justificaram que o horário do show estava marcado nos ingressos e que o atraso causou danos legais aos espectadores que “tinham que acordar cedo para ir trabalhar e/ou cuidar de suas responsabilidades familiares no dia seguinte”.

Outro problema teria sido o transporte público. Com a apresentação se encerrando à 1h, eles tiveram transporte público limitado e aumento de custos no transporte privado, ficando presos no meio da noite. A denúncia também acusa a Live Nation, MTour e o Barclays Center.

