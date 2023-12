A prova de fogo da T4F no Primavera Sound logo após caos com Taylor Swift

A segunda edição do Primavera Sound, que acontece neste sábado, 2, e domingo, 3, será a primeira grande prova de fogo da T4F após o caos que ocorreu durante a passagem de Taylor Swift, em novembro, pelo Brasil. Desta vez, o festival acontecerá no autódromo de Interlagos, em São Paulo, depois da edição do ano passado ter ocorrido na Arena Anhembi. Este ano será também a primeira vez que a T4F assumirá o festival, já que no ano passado ele foi tocado pela Live Nation, numa troca de cadeiras entre as produtoras. O Lollapalooza, que há dez anos era da T4F foi para a Live Nation, por meio do seu braço Rock World (também dona do Rock in Rio e The Town), e o Primavera Sound foi para a T4F.

No ano passado, muitos fãs reclamaram do local do Primavera Sound, no Anhembi, já que havia muitas árvores em frente aos palcos, prejudicando a visão, além do transporte público até lá ter sido precário. A boa notícia é que, a despeito dos problemas enfrentados no Rio de Janeiro, a T4F deverá tirar de letra o Primavera Sound e as razões são simples: o festival vai acontecer num lugar conhecidíssimo pela empresa, onde ela realizou a maioria dos Lollapalooza e onde os fãs de festivais já estão habituados a ir.

O espaço também ganhou melhorias consideráveis neste ano feitas pela prefeitura pelo The Town, que investiram milhões de reais em infraestrutura, e o line-up, de longe, com um público bem menos engajado – e mais velho – do que o de Taylor Swift. Portanto, esqueça fãs dormindo na fila, correria para ficar na frente do palco ou perrengues do tipo.

Continua após a publicidade

O festival, surgido em Barcelona, na Espanha, tem como identidade fazer escalações de atrações com objetivo de fazer o visitante descobrir “o seu novo artista favorito”, sempre mesclando com grandes bandas do passado, criando aquele climinha de nostalgia. Ou seja, ele é feito para atrair menos fãs fanáticos e pessoas mais cool ou descoladas. Foi o que aconteceu neste ano. Neste sábado os headliners são as bandas The Killers e Pet Shop Boys. No decorrer do dia, também se apresentarão Marisa Monte, Cansei de Ser Sexy, The Hives, Metric e Black Midi. Já no domingo, tem shows do The Cure, Bad Religion e Beck, três artistas que fizeram muito sucesso há mais de 20 anos, além de outros nomes pop, como Marina Sena e Carly Rae Jepsen.

Trata-se, portanto, de uma excelente oportunidade para a T4F se redimir do fiasco com a Taylor Swift, em um festival que tem tudo para dar certo.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial