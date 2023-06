A polêmica entre Djavan e conservadores em torno da linguagem neutra

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O anúncio do show de Djavan em Barcelona, na Espanha, despertou a fúria do público conservador em razão do texto utilizado num banner de divulgação do evento. Na imagem em questão, o músico anuncia que os ingressos estão se esgotando: “Últimes entrades”.

Uma parcela dos seguidores do artista achou que Djavan estava se valendo da linguagem neutra – utilizada para se referir às pessoas de gênero sexual fluido. Mas a confusão foi só uma imensa patacoada. Para início de conversa, ainda que Djavan resolvesse utilizar uma frase com gênero neutro, ela não caberia no anúncio, já que a expressão não contém sujeito nem verbo.

Mas a implicância tem um aspecto ainda mais vexaminoso: a patrulha conservadora nas redes simplesmente ignorou que “Últimes entrades” é como se escreve “Últimas entradas” no idioma falado em Barcelona, o catalão.

Entre os comentários dos seguidores do músico há mensagens que são pura vergonha alheia: “Poderias traduzir o que seria Últimes Entrades? Não achei essas palavras no primo Aurélio”. Por outro lado, há inúmeros comentários debochando da interpretação errônea. “Vim rir dos comentários dos conservadores fora de si, mostrando o quanto são burros.”

