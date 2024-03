A nova música de Wanessa Camargo que passou batido após vexame no BBB

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Antes de ser expulsa do reality show Big Brother Brasil por agressão no último sábado, 5, a cantora Wanessa Camargo celebrou entre os colegas de confinamento o lançamento da nova música Quem é Você?, do cantor WD, em que ela é parceira nos vocais. A faixa chegou a tocar na festa na casa do BBB, na quarta-feira, 21, e voltou a tocar novamente na festa que antecedeu a agressão que ela cometeu em Davi, seu nêmesis no reality, já soltinha pelo álcool.

A canção, um bolero pop anódino, só chegou oficialmente nos serviços de streaming em 31 de janeiro. O clipe mostra a cantora dançando de maneira sensual em dueto com WD. O afinado cantor, assumidamente gay, ganhou fama ao participar do reality The Voice Brasil e investe em canções pop. Nascido em Campinas, ele tem se destacado por músicas com temáticas sobre raça, preconceito e homofobia.

A estratégia da dupla, obviamente, era potencializar o lançamento da música Quem é Você? com a visibilidade de Wanessa no reality, mas o lançamento coincidiu com o infeliz timing de sua vexaminosa expulsão. Resultado: apesar de ter tido até o momento 724.000 reproduções no YouTube (número razoável para uma artista do porte da Wanessa), a expectativa era que a essa altura, a canção já tivesse superado 1 milhão de views. O BBB, no entanto, ajudou. O número de views é melhor do que outros vídeos da artista no YouTube, como Velocidade (17.000 views), publicado há três meses, ou Só Respira (45.000 views), lançada há dois meses.

Outros artistas também já tentaram

A estratégia de lançar músicas durante o confinamento, se aproveitando do burburinho das redes sociais e da grande visibilidade do programa, vale lembrar, não é inédita. Em 2010, Manu Gavassi lançou a música Garoto Errado e a iniciativa repercutiu bem até em quem não era fã dela, já que a ex-participante chegou até a final do programa. No ano seguinte, o cantor Rodolffo, da dupla sertaneja com Israel, ganhou notoriedade com a música Batom de Cereja.

O caso de sucesso dos dois, no entanto, é exceção. A regra geral é o artista, geralmente em baixa na carreira, queimar ainda mais sua imagem após ser visto pelos espectadores do BBB como uma pessoa comum, com seus vícios e erros. A expectativa desses artistas é usar o programa como plataforma para saltos ainda maiores, mas o resultado, na maioria das vezes, é desastroso. Foi assim com Karol Conká e Projota, por exemplo. E agora, se repete com Wanessa Camargo.

