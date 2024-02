A gafe de Demi Lovato em evento com pacientes cardiovasculares

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Demi Lovato enfrentou uma baita saia justa nesta quarta-feira, 31, ao se apresentar no evento beneficente Go Red For Women, para mulheres com problemas cardiovasculares, após cantar um de seus maiores hits, Heart Attack, que em português significa ataque cardíaco. A escolha da canção não pegou bem entre os fãs, que criticaram a decisão da artista em interpretar a música.

O evento serviu para conscientizar sobre doenças cardiovasculares e arrecadar dinheiro para tratamentos. Após as críticas dos fãs, a equipe da cantora se justificou em comunicado enviado ao site da Entertainment Weekly. “Ela falou sobre a conexão mente-coração. Foi um momento delicado com a intenção de defender as mulheres presentes, razão pela qual Demi estava no evento”, diz o texto.

Antes de interpretar a música, a cantora se justificou dizendo porque escolheu cantá-la, dizendo que a letra fazia trazia essa conexão amorosa.

Demi Lovato singing 'Heart Attack' at an event for women with cardiovascular problems 💀💀GOOD BYE. pic.twitter.com/mn9LKguBdV — anwar 🩸 ⵃⴰⵎⵣⴰ (@thevenenoo) February 2, 2024