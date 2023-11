A explicação de Ludmilla sobre falha ao cantar Hino Nacional no GP

A cantora Ludmilla assumiu a responsabilidade de entoar o Hino Nacional antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que aconteceu neste domingo, 5, no Autódromo de Interlagos. Acompanhada do jovem Miguel Vicente no cavaquinho, a cantora, porém, enfrentou dificuldades no mínimo estranhas no começo da música: logo após cantar o famoso verso inicial “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas”, a voz de Ludmilla sumiu e só voltou no trecho “conseguimos conquistar com braço forte”.

O que parecia ter sido um branco, segundo Ludmilla, foi uma falha técnica. “Gente, foi emocionante. Foi muito f***, só teve uma falha no som no início. Mas a gente tirou de letra, foi top. Obrigado a todo mundo que torceu, foi lindo, lindo, foi incrível”, disse ela saindo do palco. Enquanto isso, nas redes sociais, a cantora foi ironizada por ter supostamente esquecido a letra do hino. Não demorou, porém, para que o acontecimento esquecível fosse tratado como bandeira política por bolsonaristas: segundo os apoiadores do ex-presidente, Ludmilla, que votou em Lula, é parte da esquerda que não respeita os símbolos nacionais — uma acusação, no mínimo, estapafúrdia.