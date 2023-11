Fórmula 1: Max Verstappen ganha GP de São Paulo sem atropelos

Max Verstappen, campeão antecipado da temporada na Fórmula 1, apenas passeou com sua Red Bull no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. O holandês ganhou o Grande Prêmio de São Paulo neste domingo, 5, de ponta a ponta — após uma primeira largada atribulada. Lando Norris, da McLaren, seguiu o líder, inclusive nas paradas dos boxes — assumindo as cabeças brevemente no meio da prova. Os organizadores comemoraram o público recorde de 267.000 pessoas nos três dias de evento — no ano passado, foram 253.617 espectadores.

2 World Champions and me 🏆 pic.twitter.com/QQuxCpYE8v — Lando Norris (@LandoNorris) November 5, 2023

Foi relativamente simples para o holandês, que ganhou em São Paulo o décimo sétimo GP de 20 disputados até o momento — além dele, só subiram ao topo do pódio Sérgio Perez (duas vezes) e Carlos Sainz. “As largadas foram muito importantes, ambas muito boas”, disse o piloto da Red Bull logo após sair do carro. “Estávamos bem com qualquer pneu, criamos uma pequena vantagem.” Com essa vitória, ele vai a 524 pontos no computo geral, isolando-se ainda mais na liderança do campeonato.

No fim da corrida, a disputa mais quente se deu pelo terceiro lugar, bem na última volta. Antes da bandeirada final, Fernando Alonso, da Aston Martin, e Sergio Perez, companheiro de equipe de Verstappen, trocaram de posição várias vezes. Mas o espanhol prevaleceu por 0,053 segundos. “Foram 30 voltas sendo pressionado por Checo [apelido de Perez]”, disse Alonso, após a corrida. “Quando ele me ultrapassou a duas voltas do final, pensei que o pódio tivesse evaporado. Este é um resultado fenomenal para a equipe.”

1️⃣7️⃣ wins in 2023 for @Max33Verstappen 🏆 pic.twitter.com/9zSzQFw64j Continua após a publicidade — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 5, 2023

A expectativa era de uma corrida morna, apenas para “cumprir tabela” do campeonato mundial de Fórmula 1, já que Verstappen havia se sagrado campeão um mês atrás. Porém, a primeira largada do GP de São Paulo, em Interlagos, tornou tudo mais interessante para o público presente no circuito paulistano.

Continua após a publicidade

Primeiro, Charles Leclerc, da Ferrari, perdeu a direção logo após a bandeirada inicial e bateu, inviabilizando sua continuidade. Depois, Nico Hulkenberg, da Haas, ficou espremido entre Alexander Albon, da Williams, e Kevin Magnussen, da McLaren. Sem ter para onde ir, Hulkenberg acertou Albon, que acertou Magnussen, que acertou Oscar Piastri, da McLaren. Ato continuo, bandeira vermelha e relargada.

Mayhem at the start as Magnussen and Albon crash out before the first corner 💥😮#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/pYWbbzvDUK — Formula 1 (@F1) November 5, 2023 Continua após a publicidade

Com Leclerc, Magnussen e Albon fora, o GP de São Paulo largou novamente 15 minutos depois com um grid ligeiramente modificado. Verstappen manteve a pole e Lando Norris assumiu a segunda posição na primeira fila. Atrás, Lewis Hamilton, da Mercedes, largou em terceiro e Fernando Alonso, da Aston Martin, em quarto. Piastri e Daniel Ricciardo, que teve seu AlphaTauri atingido por detritos, saíram dos boxes.

Após a relargada, a Red Bull de Verstappen logo assumiu a dianteira e se manteve na posição até o fim — mesmo quando parou nos boxes. Norris também manteve sua McLaren em segundo, administrando a posição até o fim, inclusive quando seguiu o líder na troca de pneus. Hamilton, no entanto, não conseguiu segurar a Mercedes na terceira posição. O britânico perdeu seu lugar para a Aston Martin de Alonso logo após as primeiras curvas.

Continua após a publicidade

Lance Stroll, da Aston Martin, ficou em quinto, à frente de Carlos Sainz, da Ferrari, Pierre Gasly, da Alpine, e Lewis Hamilton, da Mercedes. Yuki Tsunoda foi o nono pela AlphaTauri e Esteban Ocon conquistou o ponto final pela Alpine.

A F1 encerra três semanas consecutivas de corridas neste domingo em São Paulo e tem uma pausa de uma semana antes do tão aguardado Grande Prêmio de Las Vegas, de 16 a 18 de novembro. Verstappen conquistou seu terceiro título consecutivo no início do mês passado e a Red Bull já venceu o campeonato de fabricantes.

Classificação final do GP de São Paulo de F1 2023

1 Max Verstappen RED BULL

2 Lando Norris MCLAREN

3 Fernando Alonso ASTON MARTIN

4 Sergio Perez RED BULL

5 Lance Stroll ASTON MARTIN

6 Carlos Sainz FERRARI

7 Pierre Gasly ALPINE

8 Lewis Hamilton MERCEDES

9 Yuki Tsunoda ALPHATAURI

10 Esteban Ocon ALPINE

11 Logan Sargeant WILLIAMS

12 Nico Hulkenberg HAAS

13 Daniel Ricciardo ALPHATAURI

14 Oscar Piastri MCLAREN

NC George Russell MERCEDES

NC Valtteri Bottas ALFA ROMEO

NC Zhou Guanyu ALFA ROMEO

NC Kevin Magnussen HAAS

NC Alexander Albon WILLIAMS

NC Charles Leclerc FERRARI