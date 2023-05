A curiosa razão para Rita Lee escolher ser cremada em vez de sepultada

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Rita Lee, que morreu na segunda-feira, 8, em decorrência de um câncer de pulmão, revelou no livro Rita Lee: Outra Biografia, lançado postumamente nesta segunda-feira, 22, a sua decisão de ser cremada após sua morte.

Na obra, a artista disse que nos últimos anos passou a encarar a morte de maneira mais natural. “Desta vida não escaparemos com vida”, escreveu, e revelou sua implicância com cemitérios. “Acho que túmulos ocupam o lugar de pessoas vivas, e que cemitérios poderiam virar parques e praças, quem sabe até mesmo moradias”, contou.

Na sequência, a cantora afirma que é por essa razão que prefere ser cremada e que suas cinzas fossem jogadas em sua horta. “Para me transformar numa alface suculenta”. “A verdade é que eu queria mesmo é ser abduzida por um disco voador e sumir sem maiores explicações”, completou.

A obra chega às livrarias no dia de Santa Rita de Cássia e foi escrita pela cantora para relatar os bastidores do seu tratamento contra o câncer. O livro é curto, com apenas 192 páginas, com capítulos igualmente curtos que contam de maneira bastante espirituosa todos os passos que ela enfrentou desde então.

Ao todo, Rita Lee lançou nove livros: três biográficos, cinco infantis e uma coletânea de contos. De acordo com um levantamento da empresa BookInfo, a primeira biografia de Rita Lee, lançada em 2016, voltou à lista dos mais vendidos entre os dias 8 e 14 de maio. Na lista de mais vendidos da VEJA, ele lidera a aba de não ficção. Na outra ponta do “top 10”, a autora amarra o catálogo com favoRita, compilado de imagens, documentos e relatos seus lançados em edição de luxo comemorativa a seus 70 anos, completados na véspera de fim de ano de 2017. A coletânea Dropz não chegou ao top 20 de ficção, mas também teve aumento de vendas. O site Amazon, que domina o setor de livros no país, anunciou Uma Autobiografia como a segunda obra mais vendida da categoria “histórias reais” esta semana, atrás apenas de Rita Lee: Outra Biografia, que já estreou na primeira posição.