A conta bilionária que a indústria da música cobra do Twitter de Elon Musk

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A National Music Publishers Association entrou com um processo nos Estados Unidos por violação de direitos autorais contra o Twitter. A associação, que representa 17 grandes editoras musicais, alega que a rede social falhou em licenciar e pagar pela música disponível em sua plataforma, segundo uma reportagem publicada pelo site da revista Variety.

No processo, a associação pede mais de 250 milhões de dólares (1,2 bilhão de reais) por danos em centenas de milhares de infrações notificadas de aproximadamente 1.700 obras. “O Twitter sabe perfeitamente que nem ele, nem os usuários da plataforma do Twitter têm licenças garantidas para o uso desenfreado de músicas feitas em sua plataforma, conforme aqui reclamado”, diz um trecho do processo.

A associação alega que a conduta ilegal do Twitter enriquece a rede social às custas dos editores e de seus compositores em detrimento de suas composições musicais protegidas por direitos autorais. Segunda reportagem da revista Variety, foi enviado um pedido de resposta à empresa por e-mail, e uma resposta automática foi enviada com um emoji de cocô sorridente. O Twitter passou por várias mudanças recentemente, além de diversas demissões, desde que foi adquirido por Elon Musk no final do ano passado.