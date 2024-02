A briga de Ozzy Osbourne com Kanye West após uso de música sem autorização

Ozzy Osbourne reclamou do rapper Kanye West nas redes sociais após descobrir que o ex-marido de Kim Kardashian usou um sample de uma de suas músicas sem autorização. No X (antigo Twitter), o ex-vocalista do Black Sabbath marcou a conta de West e explicou que recusou a permissão devido às declarações antissemitas do artista polêmico. “Kanye West pediu permissão para fazer um sample com um trecho de uma performance ao vivo de War Pig, de 1983, sem os vocais e a permissão foi negada, porque ele é um antissemita e causou inúmeras dores para muitos”, escreveu o roqueiro nas redes sociais.

. @kanyewest ASKED PERMISSION TO SAMPLE A SECTION OF A 1983 LIVE PERFORMANCE OF “WAR PIG” FROM THE US FESTIVAL WITHOUT VOCALS & WAS REFUSED PERMISSION BECAUSE HE IS AN ANTISEMITE AND HAS CAUSED UNTOLD HEARTACHE TO MANY. HE WENT AHEAD AND USED THE SAMPLE ANYWAY AT HIS ALBUM… — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 9, 2024

West, entretanto, teria usado o sample de qualquer forma em uma festa de divulgação de seu álbum novo na noite de quinta-feira, 8. “Não quero nenhuma associação com este homem”, completou Ozzy.

No Halloween passado, Ozzy e sua esposa, Sharon, se fantasiaram de Kanye West e sua mulher, Bianca Censori — quando o rapper apareceu encoberto todo de roupas pretas e ela com um look nude e um travesseiro roxo gigantesco na frente do corpo.

Polêmicas de Kanye West

Em uma live feita no dia 15 de dezembro, o músico fez um discurso inflamado destilando ódio contra judeus. “Eu ainda mantenho alguns judeus perto de mim. Como empresários? Não. Só deixo fazerem minhas joias”, ironizou West. Na mesma gravação, ele se comparou a Adolf Hitler e Jesus Cristo. “Eu estava lidando com um advogado de divórcio e expliquei para ele qual era o meu problema. E a resposta dele foi, ‘se você continuar com essa retórica antissemita, você não vai poder ver seus filhos’. Eu não poderia ter uma opinião, ou não poderia ver meus filhos. Vocês sabem com quem estão mexendo? Eu sou um intermediário de Deus”, defendia o ex-marido de Kim Kardashian, com quem tem quatro filhos, North, de 10 anos, Saint, de 7, Chicago, de 5, e Psalm, de 4.

Kanye West mentions Jay-Z, Drake, Zionists, Hitler, Jesus Christ, Balenciaga, Louis Vuitton and more during a heated rant at his Vultures album event in Las Vegas. “Jesus Christ, Hitler, Ye. Third party, sponsor that…” pic.twitter.com/m07knFDi7j — XXL Magazine (@XXL) December 15, 2023

Neste ano, o cantor também havia lançado a música Vultures, que tem um trecho depreciando judias. O rapper canta que não pode ser antissemita pois teve relações sexuais com uma judia, a quem xinga de put*. Durante uma interação com o rapper Diddy, West disse que o cantor era controlado por judeus. Em outra ocasião, o cantor que assumiu a identidade de Ye também pedia morte ao povo judaico.

Em 2022, West chegou a dizer em uma entrevista que “via coisas boas no Hitler também”. “Eu não gosto da palavra ‘mau’ ao lado de ‘nazistas’. Eu amo judeus, mas eu também amo nazistas”, declarou o rapper. Marcas passaram a romper contratos com o artista por causa das falas, e ele teria tido um prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares.

