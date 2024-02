A audiência estonteante do filme sobre os bastidores de ‘We Are The World’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Lançada há 39 anos, em 28 de janeiro de 1985, a canção We Are The World provou que continua relevante até hoje. O documentário A Noite Que Mudou o Mundo, da Netflix, que conta os bastidores daquela histórica gravação, teve a melhor estreia da semana em filmes falados em inglês, com estonteantes 19,2 milhões de horas assistidas e 11,9 milhões de execuções. Em segundo lugar, com 15, milhões de horas assistidas e 10 milhões de plays, está a animação Orion: Aventuras nas Sombras, seguido pelo filme Lift – Roubo nas Alturas, que em sua quarta semana, amealhou 14,7 milhões de horas e 8,2 milhões de plays.

A canção foi composta por Michael Jackson e Lionel Ritchie com o objetivo de arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia. Com entrevistas com os principais participantes da gravação, o filme vai além de polêmicas rasas e disputas de egos entre Madonna e Cindy Lauper ou Michael Jackson e Prince, para focar em histórias divertidas da gravação, que começou às 23h e só foi terminar às 6h. Rapidamente, eles explicam que Madonna simplesmente foi esnobada e não convidada. Cindy Lauper sempre foi a primeira opção e ela quase desistiu porque seu namorado à época achava que a música não faria sucesso.