Um bom exemplo no setor automobilístico

O setor automobilístico, um dos mais relevantes do país, dá um bom exemplo ao reconhecer que precisa melhorar e investir mais em boas práticas ambientais, sociais e de governança). Na verdade, todos os setores precisam. O que falta é reconhecer e atuar.

Nesta quinta-feira, 30, o Instituto da Qualidade Automotiva (IQA), formado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e outras entidades do setor, lança um novo serviço para avaliar a forma como montadoras, oficinas, concessionárias, locadoras e outras empresas do ramo têm aplicado o ESG em seu dia a dia.

Além de fazer o diagnóstico, o serviço, que é inédito no país, vai propor soluções e melhorias. O projeto é relevante porque o setor engloba 800 mil empresas, responde por 2,5% do PIB, gera 1,2 milhões empregos diretos e indiretos e movimenta, anualmente, R$ 281 bilhões.

De forma simples, quaisquer das empresas do segmento, sejam grandes ou pequenas, poderão acessar uma plataforma digital, responder a perguntas sobre seu cotidiano e saber se estão no caminho certo ou errado do ESG. O mesmo sistema oferecerá sugestões de melhoria, como a elaboração de relatórios e conteúdo de capacitação para colaboradores.

O projeto foi criado após o IQA realizar um estudo com 97 organizações do setor automotivo. O estudo constatou, segundo o instituto, que a implantação de uma agenda ESG efetiva nas empresas automotivas enfrenta dificuldades que vão da ausência de ferramentas e recursos para medir o desempenho com as práticas ESG à falta de conhecimento sobre o que são essas práticas e como sua implantação prática beneficia os envolvidos na cadeia automotiva.

Antes de ser colocado em prática, o instituto testou o projeto em empresas como a multinacional Hyundai e a seguradora Zurich. Segundo o IQA, o foco do projeto é fazer com que gestores e trabalhadores visualizarem, na prática, o significado e os benefícios do ESG nas montadoras, fábricas, oficinas mecânicas, concessionárias, comércios e locadoras de veículos.

