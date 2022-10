Quem foi a nocaute no último debate entre Lula e Bolsonaro

Atualizado em 29 out 2022, 00h52 - Publicado em 29 out 2022, 00h15

Esperteza, quando é muita, engole o dono, repetia inúmeras vezes Tancredo Neves.

A frase resume bem o debate da Rede Globo, que colocou frente a frente Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva a poucas horas da eleição mais violenta desde a redemocratização. Quando o líder da extrema-direita escolhe perguntar sobre respeito à Constituição e o petista resolve mudar o tema para legalização do aborto é porque a esperteza demais engoliu foi os donos. No caso, os dois.

Mas isso foi depois, quando o primeiro e mais importante bloco já havia passado.

Nele, Bolsonaro chamou Lula de mentiroso, ou insinuou que ele estava mentindo, mais de 20 vezes. Foi o momento em que o atual presidente confirmou a informação dada pela coluna mais cedo, a de que a provocação daria o tom do debate, que mais parecia luta de boxe, com um dos dois indo a knockdown.

Jair Bolsonaro começou tentando desmentir que não vai achatar o salário mínimo e a aposentadoria dos idosos, enquanto Lula começou agradecendo a Deus, às mulheres, o povo negro e exaltando a democracia. Tentou anunciar um aumento no salário mínimo no desespero, que não é factível por não estar previsto no orçamento do ano que vem.

Mas o embate ficou mesmo em torno do eleitor que ganha até dois salários mínimos. Nisso Lula sabe e tem mais o que falar e, por isso, levou o debate para o Bolsa Família e para a memória dos brasileiros que tanto aprovaram seu governo.

Bolsonaro, por outro lado, perdeu as estribeiras e disse logo uma mega teoria conspiratória, que só fala à sua bolha bolsonarista mais radical: a de que o sistema está todo contra ele.

Lula ainda conseguiu se esquivar quando tratou de política externa, na qual o petista deita e rola. Foram os três minutos fatais nos quais o ex-presidente mostrou-se presidenciável e ainda conseguiu um direito de resposta, com o “coup de grâce” (golpe de misericórdia) de William Bonner, que citado por Bolsonaro, inocentou Lula, de novo de qualquer condenação por corrupção.

BANDIDO E PISTOLEIRO

A briga era tão feia que, enquanto Bolsonaro chamava Lula de bandido – e perguntava onde estavam Palocci e José Dirceu -, Lula lembrava do caso que parou o Brasil atingiu em cheio a campanha do atual presidente nesta semana – a do pistoleiro delinquente Roberto Jefferson, que jogou tiros e granadas contra a Polícia Federal.

Bolsonaro, chamando Lula de Luiz Inácio, pedia para ele ficar perto porque queria exorcizá-lo. O petista afirmava: “não quero ficar perto de você”! Era a deixa que o petista precisava para dizer que Bolsonaro isolou tanto o Brasil no exterior – o que é uma verdade absoluta – que nós estamos piores que Cuba.

Que diferença de 2018, quando o “medo do comunismo” venceu a eleição – não é mesmo?

Bem, depois de passados 67 minutos que os dois candidatos estavam debatendo quando Lula tirou da cartola um dos seus golpes mais fortes: a compra milionária de Viagra pelas forças armadas. “Essa eu quero ver você responder, explica, explica”, disse Lula a Bolsonaro que, desnorteado, dizia “já expliquei, já expliquei”, dizendo que o remédio era usado para tratamento de próstata. “E só as Forças Armadas usam? Por que não distribui para o povo?”, completou o ex-presidente.

Outro momento ruim para o presidente foi quando Lula o levou para o tema pandemia. Pressionado pela desumanidade que revelou ao mundo, mas aparentemente não em parte do povo brasileiro que o apóia, o líder da extrema-direita pegou um papel e começou a ler sem parar para poder tentar explicar o inexplicável.

GOLPE BAIXO

Bolsonaro deu golpe abaixo da linha de cintura ao dizer que Lula foi encontrar os “chefões do narcotráfico” no complexo do alemão, e Lula ao ressuscitar uma fala do atual presidente, de aproximadamente 30 anos atrás, sobre aborto. Desceu ao nível de Bolsonaro e a um terreno ardiloso, que é a ridícula pauta de costumes que o presidente impõe ao país há anos enquanto temos 30 milhões de miseráveis passando fome.

No mais, é aquela velha frase de Tancredo que lembrei no início da coluna, caro leitor, sobre esperteza demais engolir o dono: é impressionante que Bolsonaro consiga ter a coragem de escolher o tema “respeito à constituição” após quatro anos pisando em nossa carta magna. É ou não é? E ainda mentir descaradamente sobre o desmatamento que assolou a Amazônia entre 2019 e 2022.

Por justiça divina, Bolsonaro acabou cometendo a grande gafe do debate: pediu um novo mandato de deputado quando fazia suas considerações finais para a busca da reeleição à presidência. Reeleição essa que está ainda mais comprometida após o nocaute de hoje. Verá de casa Lula ser presidente nos próximos quatro anos. Isso, se as pesquisas estiverem certas, o que cada vez mais parecem estar.

PS – Como adiantado pela coluna, Lula veio preparado para evitar as muitas provocações. E evitou, evitou, evitou.